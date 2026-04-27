Sumorna statistika bezbjednosti na radu u Srpskoj: 11 izgubljenih života i stotine propusta u samo jednoj godini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Povodom obilježavanja 28. aprila, Svjetskog dana bezbjednosti i zdravlja na radu, Inspektorat Republike Srpske uputio je apel poslodavcima i radnicima da bezbjednost i zaštitu zdravlja postave kao temelj svake radne aktivnosti.

Iz Inspektorata ističu da je osnovni cilj nadzora u ovoj oblasti sprečavanje povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kroz dosljednu primjenu preventivnih mjera, kontinuiranu edukaciju zaposlenih, praćenje njihovog zdravstvenog stanja, kao i unapređenje uslova radne sredine.

Podaci za 2025. godinu ukazuju na ozbiljnost situacije – izvršeno je 1.500 kontrola, a u čak 650 slučajeva utvrđeni su propusti. Poslodavcima je izrečeno 445 upravnih mjera, dok su novčane kazne dostigle iznos od 304.500 KM. Zabilježene su i četiri prekršajne prijave.

Posebno zabrinjava podatak o 88 težih povreda na radu, kao i 11 smrtnih slučajeva.

Trend se nastavlja i u 2026. godini. U prvom kvartalu izvršeno je 340 kontrola, od čega je gotovo polovina – 168 – pokazala nepravilnosti. Izrečena je 91 upravna mjera i kazne u ukupnom iznosu od 76.000 KM. U istom periodu dogodilo se 30 težih povreda na radu i tri sa smrtnim ishodom.

Iz Inspektorata naglašavaju da odgovornost za bezbjednost na radu snose i poslodavci i radnici. Dok su poslodavci dužni obezbijediti sigurne uslove rada i sprovoditi mjere zaštite, radnici su obavezni da poštuju propisana pravila i aktivno doprinose sigurnijem radnom okruženju.

Bezbjedno radno mjesto mora biti prioritet za sve. Kvalitetna zaštita na radu ne samo da čuva živote, već povećava produktivnost i konkurentnost kompanija, te doprinosi ukupnom privrednom razvoju,” poručuju iz Inspektorata.

Zaključuju da je kontinuirana edukacija ključna, kako bi se postojeći rizici prepoznali i smanjili, ali i kako bi se pravovremeno odgovorilo na nove izazove u radnom okruženju.

