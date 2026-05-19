U susret Spasovdanu: Objavljen program obilježavanja slave Banjaluke

Banjaluka se priprema za obilježavanje svoje krsne slave – Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, a Gradski odbor je tim povodom objavio detaljan program svečanosti koje će trajati dva dana.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Obilježavanje počinje već sutra, u srijedu, 20. maja, nizom događaja koji najavljuju prazničnu atmosferu. Program startuje u 18 časova prazničnim bdenjem u porti Hrama Hrista Spasitelja, dok će u istom terminu u Kući Milanovića biti otvorena izložba slika Perice Ivanovića, posvećena motivima pravoslavnih manastira.

Centralni kulturni događaj prvog dana, koncert SPD "Jedinstvo" pod nazivom "U susret Spasovdanu – sloboda – tradicija", zakazan je za 20.00 časova u porti Hrama. Poseban gost večeri biće arhimandrit Stefan (Vučković), iguman manastira Velika Remeta, koji će održati prigodnu duhovnu besjedu. Iz Gradske uprave napominju da će u slučaju kiše koncert biti održan u Banskom dvoru.

Centralna proslava na sam dan slave

U četvrtak, 21. maja, na dan Vaznesenja Gospodnjeg, proslava počinje u 9.00 časova Svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će vjerni narod učestvovati u tradicionalnoj Spasovdanskoj litiji oko Hrama.

Večernji program, koji počinje u 18.30 časova na šetalištu pored Hrama, biće ispunjen duhom tradicije. Pored bogate trpeze i kulturno-umjetničkog programa, biće proglašeni i pobjednici tradicionalnog takmičenja za najbolju slavsku pogaču i rakiju.

Završnica obilježavanja krsne slave rezervisana je za 19.30 časova, kada će članovi Škole gusala "Sandić" prirediti guslarsko veče, zaokružujući na taj način ovogodišnje svečanosti u čast grada Banjaluke.

