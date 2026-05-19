logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U susret Spasovdanu: Objavljen program obilježavanja slave Banjaluke

U susret Spasovdanu: Objavljen program obilježavanja slave Banjaluke

Autor D.V.
0

Banjaluka se priprema za obilježavanje svoje krsne slave – Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana, a Gradski odbor je tim povodom objavio detaljan program svečanosti koje će trajati dva dana.

Parkić i Hram Hrista Spasitelja sa Gradskom upravom. Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Obilježavanje počinje već sutra, u srijedu, 20. maja, nizom događaja koji najavljuju prazničnu atmosferu. Program startuje u 18 časova prazničnim bdenjem u porti Hrama Hrista Spasitelja, dok će u istom terminu u Kući Milanovića biti otvorena izložba slika Perice Ivanovića, posvećena motivima pravoslavnih manastira.

Centralni kulturni događaj prvog dana, koncert SPD "Jedinstvo" pod nazivom "U susret Spasovdanu – sloboda – tradicija", zakazan je za 20.00 časova u porti Hrama. Poseban gost večeri biće arhimandrit Stefan (Vučković), iguman manastira Velika Remeta, koji će održati prigodnu duhovnu besjedu. Iz Gradske uprave napominju da će u slučaju kiše koncert biti održan u Banskom dvoru.

Centralna proslava na sam dan slave

U četvrtak, 21. maja, na dan Vaznesenja Gospodnjeg, proslava počinje u 9.00 časova Svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će vjerni narod učestvovati u tradicionalnoj Spasovdanskoj litiji oko Hrama.

Večernji program, koji počinje u 18.30 časova na šetalištu pored Hrama, biće ispunjen duhom tradicije. Pored bogate trpeze i kulturno-umjetničkog programa, biće proglašeni i pobjednici tradicionalnog takmičenja za najbolju slavsku pogaču i rakiju.

Završnica obilježavanja krsne slave rezervisana je za 19.30 časova, kada će članovi Škole gusala "Sandić" prirediti guslarsko veče, zaokružujući na taj način ovogodišnje svečanosti u čast grada Banjaluke.

Kompletan program pogledajte OVDJE.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Spasovdan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ