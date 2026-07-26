RHMZ izdao upozorenje na nevrijeme: Na jugu i istoku Srpske očekuju se jaki pljuskovi, vjetar i grad

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nevrijeme. Kasnije po podne i tokom noći na jugu i istoku Srpske očekuju se pljuskovi, grad i jak vjetar.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda na jugu i istoku Srpske.

Kasnije po podne, uveče i tokom naredne noći u Hercegovini i na istoku očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ponegdje su moguće i lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i pojavom grada, navodi se u saopštenju.