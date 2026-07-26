Vlada FBiH planira zaduženje od 100 miliona KM

Vlada Federacije BiH raspisala je javne pozive za zaduženje od 100 miliona KM kod komercijalnih banaka. Sredstva su namijenjena za izgradnju putne infrastrukture.

Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH (FBiH) planira se zadužiti kod komercijalnih banaka za još 100 miliona KM.

Federalno ministarstvo finansija objavilo je dva javna poziva za nabavku dugoročnih kredita od po 50 miliona KM – druga i treća tranša, nakon što je prva tranša, u iznosu od 50 miliona KM, realizovana u drugom kvartalu.

Rok otplate kredita je 10 godina, uključujući grejs period od 12 mjeseci, po fiksnoj kamatnoj stopi, zaokruženoj na dvije decimale.

Ponude banaka Ministarstvo će primati do 28. avgusta za drugu, a do 11. septembra za treću tranšu.

Ova zaduženja planirana su za finansiranja izgradnje auto-puteva, brzih, magistralnih i drugih puteva.