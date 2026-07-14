Odluka Vlade FBiH: Odobreno skoro dva miliona KM za uvezivanje staža rudarima u Zenici

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o uvezivanju radnog staža za 27 radnika RMU Zenica. Sredstva od skoro dva miliona KM obezbijedit će rudnik iz sopstvenih izvora.

Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava uvezivanje radnog staža za 27 radnika Rudnika mrkog uglja (RMU) "Zenica".

Radi se o rudarima koji su ranije stekli sve zakonske uslove za odlazak u penziju, ali to pravo do sada nisu mogli ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ova odluka o uplati zaostalih obaveza donesena je na zvanični prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, čime se rješava dugogodišnji problem penzionisanja zeničkih rudara.

Na osnovu usvojenog rješenja, zeničkom rudniku je odobren proces uvezivanja staža za 27 penzionisanih radnika u ukupnom iznosu od 1.966.535,06 KM. Iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću pojasnili su da ovaj višemilionski iznos neće biti izdvojen iz federalnog budžeta, već će u potpunosti biti isplaćen direktno iz sredstava samog privrednog društva RMU "Zenica" d.o.o. Zenica.

Za sprovođenje i potpunu realizaciju ove odluke zaduženo je nekoliko institucija i javnih preduzeća koja moraju koordinisati cijeli proces. U proceduru su uključeni JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, RMU "Zenica", Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Poreska uprava Federacije BiH.

Ovim korakom biće trajno riješen radno-pravni status radnika koji su ispunili starosne ili druge propisane uslove za penzionisanje, čime im se konačno omogućava prelazak u penzioni sistem i redovna isplata mjesečnih penzija.