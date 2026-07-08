Ministarstvo prostornog uređenja FBiH izdvojilo je 130.000 KM za obnovu pravoslavnih svetinja u Mostaru i Blagaju

Federalno Ministarstvo prostornog uređenja obezbijedilo je 130.000 KM za sanaciju Stare crkve u Mostaru i obnovu krova crkve u Blagaju.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Federalno Ministarstvo prostornog uređenja izdvojilo je 130.000 KM za radove na Staroj crkvi u Mostaru i za obnovu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju.

Ugovore o finansijskoj podršci potpisali su savjetnik federalnog ministra Zdravko Buljeta i starješina Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru protojerej-stavrofor Duško Kojić.

Za obnovu crkve u Blagaju namijenjeno je 50.000 KM, a 80.000 KM za radove na Staroj crkvi u Mostaru.

Ovim sredstvima biće obnovljen krov crkve u Blagaju, a na Staroj crkvi u Mostaru uređen parter i sanirana vlaga.

Riječ je o projektima koji se finansiraju kroz transfer Ministarstva namijenjen obnovi i zaštiti nacionalnih spomenika.

Protojerej-stavrofor Duško Kojić rekao je da ova podrška ima veliki značaj, posebno za crkvu u Blagaju, gdje se godinama pokušava riješiti problem dotrajalog krova.

Govoreći o saradnji sa institucijama, Kojić je istakao da je i ranije kritikovao Vladu federacije BiH zbog toga što nije učestvovala u obnovi Saborne crkve, ali je naglasio da sa Ministarstvom prostornog uređenja imaju izuzetno dobru saradnju.

U Ministarstvu prostornog uređenja su istakli da svake godine realizuju slične projekte, te da je saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Mostaru na visokom nivou.