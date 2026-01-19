Danas Bogojavljenje: Širom Srpske plivaće se za Časni krst

U Banjaluci će danas, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, biti organizovana tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslavlja danas Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere.

Isusa Hrista je na rijeci Jordan krstio Jovan Krstitelj koji je krštava ljude, pripremajući ih tako za dolazak Mesije.

Predanje kaže da je Jovan prepoznao Mesiju u Isusu koji je došao na Jordan da se krsti, a jevanđelisti su zapisali njegove riječi: "Ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš meni".

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.

Duh Sveti je u obliku svjetlosnog goluba, kako je zapisano, sletio na glavu Sina Božijeg, a potom su se nebesa otvorila i čuo se glas Boga Oca: "Ovo je sin moj ljubezni koji je po mojoj volji".

Isus Hristos živio je ovozemaljski život još tri godine poslije krštenja, ispunivši svoju misiju iskupljenja ljudskog roda od praroditeljskog grijeha.

Na ovaj praznik u hramovima se osveštava Bogojavljenska vodica koja se smatra ljekovitom i zaštitom od nečistih sila. Bogojavljenska voda čuva se u kućama do sljedećeg velikog vodoosvećenja.

Na praznik Bogojavljenja, prema našem narodnom običaju, vjernici izmjenjuju pozdrave - "Bog se javi!" i "Vaistinu se javi!".

U mnogim gradovima i mjestima održava se takmičenje plivača u vađenju Časnog krsta iz vode.

Tako će biti danas i u Banjaluci gdje će održati tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.

Centralno obilježavanje počeće liturgijom u 9.00 časova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će litija krenuti ispred hrama ulicama grada do mosta Patre, saopštila je Gradska uprava.

Potom će kod mosta biti osveštana voda i obavljeno plivanje u Vrbasu za Časni krst.

Iz Gradske uprave navode da će na dijelu kretanja bogojavljenske litije biti obustavljen saobraćaj.

