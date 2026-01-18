Obustava saobraćaja i korekcija linija javnog prevoza: U ponedjeljak litija i plivanje za Časni krst

U Banjaluci će sutra, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, biti organizovana tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas, saopštila je Gradska uprava.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Centralno obilježavanje počeće liturgijom u 9.00 časova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će litija krenuti ispred hrama ulicama grada do mosta Patre.

Potom će kod mosta biti osveštana voda i obavljeno plivanje u Vrbasu za Časni krst.

Iz Gradske uprave navode da će na dijelu kretanja bogojavljenske litije biti obustavljen saobraćaj u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, i to:

-Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice braće Mažar i majke Marije,

-Marije Bursać, na dijelu od Kninske ulice do Kralja Petra I Karađorđevića,

-Bulevar cara Dušana, na dijelu od Kninske ulice do Ulice Đure Daničića,

-Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patra,

-Ulica Patra, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Mirka Kovačevića,

-Isaije Mitrovića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Patre i

-Makarija Sokolovića, Slavka Rodića, Ljupka Račića, Braće i sestara Kapor i 22. aprila.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza biće izvršene sljedeće korekcije:

–linije broj 1 Mađir – Ortopedija – Nova bolnica, linija6 Autobuska stanica – Lauš – Saračica, 13A Nova bolica -Centar – Zalužani mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo Krajiških brigada i dalje postojećom trasom,

–linije 7 Lauš – Paprikovac – Centar – Obilićevo (TO Bema), linija8 Autobuska stanica – Podgora i linija 13 B Novo groblje – Lazarevo (Poslovna škola) mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo Krajiških brigada, Omladinsku, Solunsku, Skendera Kulenovića i dalje postojećom trasom,

–linije broj 3 Centar – Vrbanja – Zeleni vir i linija 3B Centar – Debeljaci mijenja trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju lijevo u Ulicu cara Lazara do Krfske, u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru,

–linija broj 9 Kumsale – Desna Novoselija, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske iz Česme, autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara do Braće Jugović, Gavrila Principa i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Desne Novoselije iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ulicu majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, desno Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom,

–linija broj 10 Autobuska stanica – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Autobuske stanice), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar Stepe Stepanovića i Bulevar cara Lazara i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom,

–linija broj 13 Lazarevo – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Lazareva), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva iz Ulice Miloša Obilića, Cara Lazara, Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Ulicom Gavre Vučkovića, Aleju Svetog Save i dalje registrovanom trasom,

–linije broj 13C Centar – Tunjice – Zalužani, linija 9 B Česma – Medeno polje – Centar i republička linija Banja Luka – Trn, mijenjaju trasu (iz smjera Zalužana) tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom,

–linija broj 13P Obilićevo – Petrićevac mjenja trasu tako da se autobusi iz Obilićeva, iz Ulice cara Lazara usmjere desno u Bulevar Stepe Stepanovića, Ulicu majke Jugovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom i iz smjera Petrićevca, navedenim ulicama, obrnutim smjerom,

–linija broj 17 Obilićevo – Nova bolnica mjenja trasu tako da autobusi sa Paprikovca iz Karađorđeve skreću u Omladinsku, Solunsku, Skendera Kulenovića, lijevo Branka Morače, Gavrila Principa i nazad istim ulicama obrnutim redoslijedom ka Novoj bolnici,

–linija broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, mijenja se tako da autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva, Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom, Vidovdanska, Aleja Svetog Save i dalje navedenim ulicama obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, cara Lazara do Krfske i u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru,

–linija broj linija broj 20 Incel – Centar – Paprikovac, mijenja trasu tako da se autobusi sa Paprikovca iz Ulice Vuka Karadžića usmjeravaju pravo u Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru,

–linije broj 39 Drakulić – Centar, linija 39A Drakulić – Rakovačke bare – Centar i 12 Centar – Paprikovac (Vidik) mijenjaju trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom.

–linija Banja Luka – Ljubačevo, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića, preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ulicu Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Ljubačeva iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ulicom majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom i

-republičke linije javnog prevoza putnika se preusmjeravaju iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u ulice Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje registrovanim trasama.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.