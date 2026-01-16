logo
Mirna Savić Banjac potvrdila: Parking u Banjaluci se naplaćuje

Mirna Savić Banjac potvrdila: Parking u Banjaluci se naplaćuje

Autor Nikolina Damjanić
Gradski menadžer Banjaluke Mirna Savić Banjac potvrdila je da se parking u gradu od 1. januara 2026. godine naplaćuje, pozivajući se na privremenu odluku gradonačelnika Draška Stanivukovića koja važi 90 dana.

Mirna Savić Banjac o naplati parkinga u Banjalu7ci Izvor: Shutterstock

Savić Banjac ističe da grad ima zakonsko pravo da naplaćuje parking, jer to predstavlja jedan od osnovnih prihoda lokalne zajednice.

"Takođe, Skupština grada je stalno govorila da se radi o neustavnoj odluci Ustavnog suda RS, koji je presudio da se parking ne može naplaćivati. To nije istina. Sve je urađeno u skladu sa zakonom. Mi tražimo modalitet kako da se parking naplaćuje jer je to jedan od osnovnih prihoda grada", rekla je ona pitajući kako da grad funkcioniše bez prihoda.

Privremenom odlukom, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH, predviđeno je primjenjivanje postojećih cijena parkiranja, pravila korišćenja javnih parkirališta i kaznenih mjera dok Skupština grada ne donese novu odluku ili dok ne prođu maksimalnih 90 dana.

S druge strane, opozicija predvođena SNSD-om tvrdi da je odluka donesena bez saglasnosti Skupštine grada i da je nelegalna. Šef Kluba odbornika SNSD-a, Dragan Lukač, ocijenio je da odluka ne proizvodi pravno dejstvo i ne može biti osnov za naplatu ni kažnjavanje građana, te da predstavlja zloupotrebu službenog položaja i prekoračenje ovlašćenja, uz mogućnost krivične odgovornosti.

Bosnjo drasko

Neka ga onda naplacuje drugarima cericu komsicu bakiru itd jer je o javio u sluzbenom glasniku bosne i Hercegovine a ne sluzbenom glasniku banja luke ili republike srpske, njemu izgleda draza bosna od republike srpske

