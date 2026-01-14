ZIBL pred privatizacijom? "Banjalučani nisu dužni da plaćaju parking, ne postoji zvanična odluka o naplati"

Građane već sedmicama tišti pravna i praktična nedoumica kada je riječ o tome da li se parking naplaćuje i ko na to ima pravo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iako zvanična odluka o privremenoj o naplati nije objavljena ni u jednom službenom glasniku, iz Gradske uprave najavljuju privremena rješenja koja nisu usklađena sa odlukom Ustavnog suda.

Rekao je to odbornik SNSD-a u gradskoj Skupštini Bogoljub Zeljković, nazivajući ovu situaciju teškom i neizvjesnom.

"Ne možemo pronaći nijedan zvanični dokument da je ta odluka donesena, što znači da građani nisu dužni da plaćaju parking. Jedini izlaz iz ove situacije je da razgovaramo da bismo pronašli kompromisno rješenje i došli do dogovora u interesu grada kojim bismo ispoštovali sve procedure. Odnosno da Skupština bude ta koja će donijeti odluku o naplati parkinga i pravilnik koji bi to regulisao", kazao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, pozivali su gradonačelnika Draška Stanivukovića i Gradsku upravu da formiraju novo javno preduzeće koje bi obavljalo naplatu i upravljanje parkinzima prema odluci Ustavnog suda, piše "Glas Srpske".

"Sud je istakao da je to jedini legalan i ispravan način, ali Gradska uprava se na to oglušila i ono što pokušavaju da urade je fenomen, jer zaobilaze i "Službeni glasnik grada Banjaluke", "Službeni glasnik Republike Srpske", te pokušavaju putem "Službenog glasnika Bosne i Hercegovine" objaviti takvu odluku, koja može imati niz posljedica u narednom periodu", naglasio je Zeljković.

Rizici povjeravanja ZIBL-u

Iako su na jednoj od sjednica gradskog parlamenta predlagali povjeravanje ove djelatnosti banjalučkom Zavodu za izgradnju (ZIBL), što nije dobilo podršku većine, iz Gradske uprave to ponovo predlažu.

"Grad odbija da formira preduzeće uprkos tome što je Ustavni sud direktno rekao da je to neophodno i predložili su ZIBL, koji se nalazi u velikim finansijskim problemima. Oni su akcionarsko društvo, što dovodi do mogućnosti da ZIBL bude privatizovan, da komunalna usluga ode u ruke privatnika i da grad izgubi vlasništvo. Zbog toga smo se protivili i nismo prihvatili tu tačku na sjednici", pojasnio je Zeljković.

Prihodi od naplate parkinga, kako kaže, donose gradu oko šest miliona maraka.

"Ispoštujmo odluku suda i formirajmo preduzeće da bismo riješili problem s kojim se grad bori posljednjih deset godina. Mjesta za parking treba da budu planska te da se ulaže u izgradnju podzemnih i vertikalnih garaža, da se proširuju i otvaraju nova mjesta za parkiranje. To je naša ideja, a konkretne odgovore zašto to Gradskoj upravi nije prihvatljivo nismo dobili, osim populističke priče da je skupštinskoj većini bitno novo preduzeće da bi se iz većine imenovao i direktor, što je apsolutna neistina", poručio je Zeljković.

Prema njegovim riječima želja vladajuće koalicije je da sistemski i u skladu sa zakonom bude riješen problem u vezi sa naplatom.

"Mi smo čak rekli: "Evo, formirajte novo preduzeće, vi predložite direktora, a mi ćemo ga prihvatiti", istakao je Zeljković.

Zbunjeni građani

Mještanin naselja Aleja-Centar koji je inače plaćao godišnje karte za parkiranje je rekao da je bio u nedoumici da li je potrebno izvršiti produženje zbog nejasnih informacija o naplati parkinga.

"Otišao sam da se raspitam o tome i da platim ako je potrebno. Tom prilikom mi je rečeno da, ukoliko želim mogu kupiti tromjesečnu kartu za parking po cijeni od 30 maraka, iako godišnja inače iznosi 50 maraka. Međutim, saznao sam da se parking ipak ne naplaćuje, iako sam čuo da su nadležni navodno donijeli odluku da se privremeno vrši naplata. Zbog toga sam odustao od kupovine karte", rekao je on.

Ovaj Banjalučanin smatra da je situacija zbunjujuća za građane, posebno one koji redovno plaćaju godišnje karte za parking te da je potrebno jasno i zvanično obavještenje o tome da li se parking naplaćuje i pod kojim uslovima.



Savić Banjac: Pripremljena je odluka

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac poručila je da Banjaluka, poput ostalih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, ima pravo da u skladu sa Ustavom i zakonom vrši naplatu i upravljanje javnim parkinzima.

"Pripremljena je odluka, odnosno produženje važenja cjenovnika na privremeni period od 90 dana, nakon čega će se vidjeti da li da vršenje usluga parkinga bude povjereno banjalučkom Zavodu za izgradnju, ukoliko Skupština grada želi da to obavlja javno preduzeće ili da se parking nastavi naplaćivati kao i u svim drugim lokalnim zajednicama. Kada budemo imali sve detalje, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost", navela je ona.