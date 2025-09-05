logo
Odluka u Zvorniku: Osniva se javno preduzeće za parking

Autor Dušan Volaš
0

Skupština grada Zvornika usvojila je danas odluku o osnivanju javnog preduzeća Parking-servis, kojim će biti uspostavljena veća efikasnost i uveden red u ovoj oblasti na području grada.

Zvornik dobija Parking-servis Izvor: alika/Shutterstock

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je novinarima da će se osnivanjem javnog preduzeća Parking-servis postići veća efikasnost, a preduzeće će moći uspješno da realizuje preuzete poslove.

Skupština grada je podržala i Statut, ali i odluku o imenovanju vršioca dužnosti Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Odluku o osnivanju Parking-servisa podržao je i odbornik Srpske demokratske stranke Bojan Lukić, koji smatra da je važno da novac ostaje u budžetu, a ne da te poslove obavlja neka agencija.

Gradska skupština usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od oko 24,9 miliona KM.

U izvještaju o izvršenju budžeta navedeno je da su poreski prihodi ostvareni u iznosu od oko 13,9 miliona KM, a neporeski oko 6,6 miliona, te je izvršenje i poreskih i neporeskih prihoda veće u odnosu na isti period lani.

Gradonačelnik Ivanović rekao je da su u drugom kvartalu povećani prihodi što omogućava da se lakše provode planovi i izvršavaju zakonske obaveze.

"Svi projekti idu planiranom dinamikom, tako da neće biti problema da se svi projekti koji su započeti i završe", rekao je Ivanović i izrazio očekivanja da će u narednih nekoliko dana biti potpisan i ugovor za izvođenje radova na vodovodu "Zapad".

On je istakao da je riječ o projektu koji obuhvata devet mjesnih zajednica u kojima će 1.700 domaćinstava dobiti mogućnost priključka na vodovodnu mrežu.

Gradska skupština usvojila je i odluku o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornika za period 2020-2035. godine, kao i odluku o mreži zdravstvenih ustanova na području ovog grada.

SRNA

