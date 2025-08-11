Napali vozača i oštetili mu automobil: Zvornička policija traga za učesnicima svadbene kolone

Pripadnici Policijske stanice Zvornik rade na pronalaženju osoba koje su se nalazile u svadbenoj koloni, a osumnjičene su za oštećenje vozila i fizički napad na vozača u zvorničkom mjestu Lupe.

Izvor: YouTube/Screenshot

Oštećena osoba se zbog zadobijenih povreda javila u Bolnicu Zvornik radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Napad je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen u petak, 8. avgusta, oko 14.25 časova, a lica su osumnjičena za krivična djela tjelesna povreda i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Prema nezvaničnim informacijama, incident je izbio jer je oštećeni navodno ometao prolazak svadbenoj koloni.

(Mondo)