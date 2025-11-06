Neobični dobojski izumi: Parking usred ničega (VIDEO)

U Doboju je napravljen parking na cesti gdje nema nijednog stambenog ili poslovnog objekta, što je izazvalo zbunjenost vozača i kritike građana i odbornika.

Izvor: Screenshot/BN TV

Umjesto treće trake, označen je cik-cak parking koji počinje direktno sa semafora i izmjenjuje se s jedne i druge strane ulice, dok izmiješane stare i nove linije na raskrsnici dodatno otežavaju saobraćaj, piše BN.

Miroslav Borojević, odbornik Liste za pravdu i red, ističe da su mjesta dugačka 4,8 metara, dok je standard u BiH i regionu 5,5 do 6 metara. „Već za godinu-dvije biće nemoguće parkirati ili izaći s parkinga zbog dužine vozila“, upozorava Borojević.

Stefan Gavrić, odbornik SDS-a, dodaje da se u ovom dijelu grada planira novi centar, ali da se ne vodi računa o detaljima u planiranju. „Od tri trake napravili su parking, a srednje linije su pomaknute i sada vozači ne znaju gdje da voze“, kaže Gavrić.

Građani upozoravaju da Doboj generalno ima problem sa nedostatkom parkinga, posebno kod novih zgrada, dok postojeće ulice ostaju nelogično organizovane i otežavaju saobraćaj.