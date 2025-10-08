logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pozitivan na THC i amfetamine: Uhapšen vozač iz Doboja

Pozitivan na THC i amfetamine: Uhapšen vozač iz Doboja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Policija je u Doboju uhapsila vozača sa područja ovog grada A.A. koji je bio pozitivan na više vrsta droge, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Testiranjem je utvrđeno prisustvo "AMP" i "THC", naveli su iz policije.

A.A. je uhapšen sinoć i uručen mu je prekršajni nalog.

Policijskoj stanici Doboj dva juče je prijavljena provala u porodičnu kuću na području ovog grada. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirana su tri krivična djela i pet saobraćajnih nezgoda.

Nije bilo evidentiranog narušavanja javnog reda i mira, navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ