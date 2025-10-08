Pozitivan na THC i amfetamine: Uhapšen vozač iz Doboja

Policija je u Doboju uhapsila vozača sa područja ovog grada A.A. koji je bio pozitivan na više vrsta droge, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Testiranjem je utvrđeno prisustvo "AMP" i "THC", naveli su iz policije.

A.A. je uhapšen sinoć i uručen mu je prekršajni nalog.

Policijskoj stanici Doboj dva juče je prijavljena provala u porodičnu kuću na području ovog grada. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirana su tri krivična djela i pet saobraćajnih nezgoda.

Nije bilo evidentiranog narušavanja javnog reda i mira, navodi se u saopštenju.