Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Nakon obdukcije tijela Dobojlije B.Č. za kojeg se sumnjalo da ga je ubio sin Dražen Č.(41), utvrđeno je da je čovjek umro od srčanog udara.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Međutim, za njegovog sina koji je uhapšen prvo zbog sumnje na ubistvo, zatražen je pritvor, ali zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, jer se sumnja se da se prethodno osumnjičeni sukobio sa ocem.

Nastradali čovjek imao je povrede po tijelu te će se vjerovatno obaviti dodatna vještačenja kako bi se utvrdilo da li je srčani udar od kojeg je umro bio posljedica sukoba sa sinom, pišu Nezavisne novine.

Dobojliju su uhapsili policijski službenici Policijske uprave Doboj, u utorak (4.novembra) i obavljen je uviđaj lica mjesta u prisustvu i pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, te naloženo preduzimanje potrebnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja predmetnog slučaja i naložena je obdukcija tijela oštećenog B.Č.

"Nakon obavljene obdukcije ovom tužilaštvu je dostavljen izvještaj Policijske uprave Doboj o počinjenom krivičnom djelu protiv D.Č. zbog krivičnog djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici uz izvještaj predato je osumnjičeno lice D.Č. Ovo tužilaštvo je nakon ispitivanja osumnjičenog D.Č., zbog krivičnog djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici učinjeno na štetu oštećenog B.Č., 3.novembra u Doboju Osnovnom sudu u Doboju podnijelo prijedlog za određivanje mjere pritvora", navode iz OJT Doboj.

Kako su pojasnili pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo, a za krivično djelo za koje se tereti može se izreći kazna zatvora od tri godine.

O podnesenom prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Doboju.

