logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Nakon obdukcije tijela Dobojlije B.Č. za kojeg se sumnjalo da ga je ubio sin Dražen Č.(41), utvrđeno je da je čovjek umro od srčanog udara.

Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom Izvor: Mondo - Slaven Petković

Međutim, za njegovog sina koji je uhapšen prvo zbog sumnje na ubistvo, zatražen je pritvor, ali zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, jer se sumnja se da se prethodno osumnjičeni sukobio sa ocem.

Nastradali čovjek imao je povrede po tijelu te će se vjerovatno obaviti dodatna vještačenja kako bi se utvrdilo da li je srčani udar od kojeg je umro bio posljedica sukoba sa sinom, pišu Nezavisne novine.

Dobojliju su uhapsili policijski službenici Policijske uprave Doboj, u utorak (4.novembra) i obavljen je uviđaj lica mjesta u prisustvu i pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, te naloženo preduzimanje potrebnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja predmetnog slučaja i naložena je obdukcija tijela oštećenog B.Č.

"Nakon obavljene obdukcije ovom tužilaštvu je dostavljen izvještaj Policijske uprave Doboj o počinjenom krivičnom djelu protiv D.Č. zbog krivičnog djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici uz izvještaj predato je osumnjičeno lice D.Č. Ovo tužilaštvo je nakon ispitivanja osumnjičenog D.Č., zbog krivičnog djela Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici učinjeno na štetu oštećenog B.Č., 3.novembra u Doboju Osnovnom sudu u Doboju podnijelo prijedlog za određivanje mjere pritvora", navode iz OJT Doboj.

Kako su pojasnili pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo, a za krivično djelo za koje se tereti može se izreći kazna zatvora od tri godine.

O podnesenom prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Doboju.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj ubistvo nasilje u porodici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ