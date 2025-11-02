logo
Užas u Meksiku: Gradonačelnik ubijen na Festivalu mrtvih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ubijen je gradonačelnik Uruapana tokom Festivala mrtvih.

Meksički gradonačelnik ubijen na Festivalu mrtvih Izvor: x/printscreen/@CONSOCIAL

Gradonačelnik Uruapana Karlos Manc Rodrigez ubijen je u državi Mičoakan u Meksiku tokom Festivala mrtvih, piše "La Vanguardia". On je upucan oko 20 časova u subotu uveče, odmah je prevezen vozilom Hitne pomoći u bolnicu u kojoj je ipak podlegao povredama.

Prema pisanju španskog lista iz Barselone, on je upucan šest puta, a preminuo je u bolnici Fraj Huan de San Migel. Zvaničnik opštine Mičoakan je takođe povrijeđen i nalazi se u teškom stanju.

Tjelohranitelji Rodrigeza ubili su jednog od osumnjičenih na trgu, a policija je uhapsila još dvije osobe. Sumnja se da pripadaju narko-kartelu.

"Vlasti vlade Mičoakana i Bezbjednosni kabinet obezbjeđuju područje i održavaju patrole kako bi se osigurala bezbjednost stanovništva. Ovaj zločin neće proći nekažnjeno", saopštio je Bezbjednosni kabinet.

Ko je ubijeni gradonačelnik Rodrigez?

On je postao gradonačelnik Uruapana na izborima 2024. godine kao nezavisni, vanstranački kandidat. U toku ove godine, više puta je zahtijevao federalnu podršku gradonačelnice Klaudije Šejnbaum u borbi protiv organizovanog kriminala.

(Mondo.rs)

Meksiko atentat ubistvo gradonačelnik

