Američka atletičarka optužena za svirepo ubistvo vozača Ubera

Za užasan zločin u Sjedinjenim Američkim Državama optužena je nekada perspektivna atletičarka Kejla Doson.

Šokantne vijesti dolaze iz Amerike gdje je nekadašnja uspješna atletičarka Kejla Doson optužena da je mesarskim nožem ubila vozača Ubera Džeremija Kembela i njegovo tijelo ostavila u polju. Zatim je prema navodima američkih medija ukrala njegov novčanik i automobil.

Kejla Doson ima 27 godina, iz Kolorado Springsa je, a ubijeni Džeremi Kembel je imao 39 godina. Nekadašnjoj atletičarki se sada na teret stavlja ne samo ubistvo prvog stepena, nego i razbojništvo, krađa vozila i prikrivanje dokaznog materijala, saopštila je policija u El Pasu u Teksasu.

Navodno je Kejla Doson najprije naručila Uber kako bi otišla u posjetu prijatelju, a navodno se "osjećala zatvoreno", htjela je "da izađe iz kuće" i da "uživa u vožnji. Policija ju je identifikovala kao posljednju osobu u Kembelovom popisu poziva.

Nekadašnja bacačica kladiva je istakla da je zaspala na zadnjem sjedištu i da je vozač krenuo da je dodiruje, a onda je potegao nož. Zatim je ona izvadila svoj i iskoristila ga u samoodbrani. Tijelo je ostavila u polju, a automobil odvezla do kuće. Mobilni vozača Ubera je pronađen u kutiji u njenoj kući.

Kejla Doson je nastupala sa velikim uspjehom na NCAA takmičenjima i na američkim olimpijskim kvalifikacijama za 2024. godinu. Bila je 22. i nije se kvalifikovala na Olimpijske igre.

