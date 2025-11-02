logo
Američka atletičarka optužena za svirepo ubistvo vozača Ubera

Američka atletičarka optužena za svirepo ubistvo vozača Ubera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Za užasan zločin u Sjedinjenim Američkim Državama optužena je nekada perspektivna atletičarka Kejla Doson.

atleticarka kejla doson zaklala taksistu Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Šokantne vijesti dolaze iz Amerike gdje je nekadašnja uspješna atletičarka Kejla Doson optužena da je mesarskim nožem ubila vozača Ubera Džeremija Kembela i njegovo tijelo ostavila u polju. Zatim je prema navodima američkih medija ukrala njegov novčanik i automobil. 

Kejla Doson ima 27 godina, iz Kolorado Springsa je, a ubijeni Džeremi Kembel je imao 39 godina. Nekadašnjoj atletičarki se sada na teret stavlja ne samo ubistvo prvog stepena, nego i razbojništvo, krađa vozila i prikrivanje dokaznog materijala, saopštila je policija u El Pasu u Teksasu.

Navodno je Kejla Doson najprije naručila Uber kako bi otišla u posjetu prijatelju, a navodno se "osjećala zatvoreno", htjela je "da izađe iz kuće" i da "uživa u vožnji. Policija ju je identifikovala kao posljednju osobu u Kembelovom popisu poziva. 

Nekadašnja bacačica kladiva je istakla da je zaspala na zadnjem sjedištu i da je vozač krenuo da je dodiruje, a onda je potegao nož. Zatim je ona izvadila svoj i iskoristila ga u samoodbrani. Tijelo je ostavila u polju, a automobil odvezla do kuće. Mobilni vozača Ubera je pronađen u kutiji u njenoj kući.

Kejla Doson je nastupala sa velikim uspjehom na NCAA takmičenjima i na američkim olimpijskim kvalifikacijama za 2024. godinu. Bila je 22. i nije se kvalifikovala na Olimpijske igre.

