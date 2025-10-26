logo
Dvoje ministara podnijeli ostavku zbog ubistva u Sloveniji

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Slovenačka ministarka pravosuđa Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, gdje je 21-godišnjak nasmrt pretukao muškarca ispred lokala.

andreja katič Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Ostavke su ponudili na hitnom sastanku koji je sazvao premijer Robert Golob.

Slovenački premijer Robert Golob i predsjednica Nataša Pirc Musar najoštrije osudili nasilje.

Muškarac (48), koji je došao po sina, napadnut je ispred jednog bara oko 2.30 časova u subotu ujutro, a sin ga je navodno pozvao jer mu je grupa Roma prijetila. Policija je do sada uhapsila jednog osumnjičenog (20).

Golob je izjavio da se nasilje ne događa preko noći, već nastaje u okruženju u kojem se nasilna djela ne kažnjavaju, a pravda odgađa i istovremeno uputio saučešće porodici žrtve.

Kao premijer istakao je da "osjeća najveću dužnost da osigura bezbjednost svih građana Slovenije, ali i da zahtijeva jasne odgovore i konkretne mjere od odgovornih".

U međuvremenu, veliki broj građana okupio se u Novom Mestu ispred bara gdje je 48-godišnji muškarac stradao. Mještani su odali poštu i upalili svijeće, prenose mediji.

Jaaa

Najlakše , ne pitam se ja, ali mudro , na vreme

