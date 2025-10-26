Jeziv zločin u Sloveniji: Otac nasmrt pretučen dok je pokušavao da zaštiti sina ispred noćnog kluba

Muškarac je teško pretučen u Novom Mestu i preminuo nakon napada ispred noćnog kluba. Osumnjičen 20-godišnjak uhapšen.

Izvor: YouTube/Printscreen/Rundumleuchte1

U noći između četvrtka i petka u Novom Mestu u Sloveniji došlo je do stravičnog napada na muškarca, koji je zadobio teške povrede glave i kasnije preminuo, piše portal 24 ur. Incident se dogodio nešto poslije 2:30 na Rozmanovoj ulici.

Policija je odmah pokrenula istragu, obavili uviđaj i osigurali tragove. Trenutno se intenzivno istražuju okolnosti napada, a kriminalisti su identifikovali 20-godišnjeg osumnjičenog, koji je danas uhapšen. Istraga je još u toku, pa detalji za sada nisu poznati. Iz Gradske opštine Novo Mesto oštro su osudili napad, ističući da nasilje, posebno prema ranjivim grupama, postaje ozbiljan problem u regionu. Gradonačelnik Gregor Macedoni upozorio je da romska problematika u jugoistočnom dijelu Slovenije postaje sve ozbiljnija, dok država, uprkos upozorenjima, ne preduzima dovoljno konkretnih mjera.

Prema informacijama koje su došle do slovenačkih medija, mladić je ispred novomeškog kluba "LokalPatriot" nazvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostiteljski radnik iz Novog Mesta, stigao je na mjesto događaja, gdje su ga napali i pretukli, a prilikom napada izgubio je puls. Hitna pomoć uspjela je da ga reanimira, ali nisu uspjeli da ga spase.

U znak sjećanja na preminulog muškarca i kao podršku njegovoj porodici, danas je održan protest i paljenje svijeća ispred kluba "LokalPatriot".

(Jutarnji)