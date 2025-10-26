Ovo je otac koji je ubijen ispred poznatog noćnog kluba u Novom Mestu: Branio sina, pa prebijen nasmrt (Video)

Ispred noćnog kluba u Novom Mestu ubijen je Aleš Aco Šutar.

Izvor: X/@aleshojs

Ispred poznatog noćnog kluba "Lokal Patriot" u Novom Mestu u Sloveniji je u toku noći petka 24. na subotu 25. oktobra nasmrt pretučen muškarac Aleš Aco Šutar (48) koji je podlegao povredama u bolnici kada je došao da pomogne sinu koji ga je zvao u pomoć zbog prijetnji. Prema pisanju "Slovenske novice", uhapšen je Sabrijan J. (21), višestruki povratnik.

Prema nezvaničnim informacijama, vjeruje se da je on jedini napao i pretukao muškarca. Policija svakako istražuje da li ima još umiješanih.

Aco, ni te več. Ampak tebi v spomin in v opomin vsem nam... Dolenjci ne bomo več tiho.

Prema takođe nezvaničnim informacijama, vjeruje se da je uhapšeni Sabrijan J. iz romskog naselja Mihovica kod Šentjerneja. Da podsjetimo, nasilje se dogodilo ispred noćnog kluba “Lokal Patriot” kada je mladić pozvao telefonom svog oca jer mu je grupa mladića prijetila.

Pogledajte snimak tuče ispred noćnog kluba, upozoravamo vas da je snimak izuzetno UZNEMIRUJUĆI

Takole so"občani",pred umorom očeta Aleša, pretepli mladostnika. je bila obveščena in je"ukrepala" tako,da je napisala plačilni nalog.Nesposobni minister in marionetni direktor sta na pojasnjevala,da je stanje umorjenega stabilno.

Otac, koji je inače poznati lokalni ugostitelj, je odmah krenuo na lice mjesta. Čim je izašao iz automobila kada je stigao, napala ga je grupa muškaraca, navodno pripadnika romske zajednice.

On je zadobio teške povrede glave, ljekari Hitne pomoći su uspjeli da ga reanimiraju na licu mjesta, ali je on hitno prevezen u bolnicu zbog teškog stanja. Opozicione partije u Sloveniji su odmah pozvale vladu na odgovornost, tražile su hitne ostavke.

Premijer Robert Golob je to odbacio, obrazložio je da bi to bilo “bježanje od odgovornosti”. Međutim, ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru i on ih je prihvatio.