Stefan je novi Dončić - srpski biser koji igra za Sloveniju: Rodio se dok mu je tata obarao rekorde ABA lige

Stefan Joksimović je nova velika stvar slovenačke košarke. Ove godine je počeo da igra seniorski i protiv Crvene zvezde upisao je prve ozbiljne evroligaške minute.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda je poslije mučenja u prvom poluvremenu savladala Baskoniju u Evroligi, a na ovom meču je prvi put u Evroligi ozbiljniju minutažu dobio mladi Stefan Joksimović. Slovenački bek rođen 16. novembra 2008. godine je već debitovao, ali tek se sada upisao u statistiku.

Protiv Olimpijakosa je u prvom kolu dobio prvu evroligašku sekundu, u prošlom kolu sa Partizanom je za tri minuta na terenu ostao bez učinka, a sada je u meču sa Zvezdom imao pet poena, tri skoka i dvije asistencije za 14 minuta u igri.

Ako vam njegovo prezime zvuči poznato, u pravu ste. On je sin Nebojše Joksimovića, nekada dugogodišnjeg reprezentativca Slovenije, rekordera ABA lige i košarkaša Hemofarma.

Ko je mladi biser Baskonije?

Stefan Joksimović nije još napunio ni 17 godina, a već su sva svjetla uperena u njega. Prošle godine je na FIBA Eurobasketu za igrače do 17 godina prosječno davao 14,5 poena, imao 5,6 skokova i 3,4 asistencije.

Godinu dana kasnije igrao je na U18 Eurobasketu, a iako su svi tu bili i po dvije godine stariji od njega prosječno je davao 13,6 poena, imao je 4,9 skokova i 2,9 asistencija. Nedavno je bio i MVP turnira "Košarke bez granica" u Mančesteru, a u ACB ligi je protiv Saragose imao svoje prve ACB minute.

Ko je njegov otac Nebojša Joksimović?

Nebojša Joksimović je igrao košarku skoro 20 godina i stalno smo ga gledali. Rođen je u Kopru, počeo je u lokalnom klubu, a onda je zaigrao za Pivovarnu Laško. Onda je 2005. godine prešao u Hemofarm, igrao je tu do 2009. i bio je dio možda i najbolje generacije vršačke košarke.

Zatim se oprobao u inostranstvu u redovima Lokomotive iz Kubanja i Skavolinija iz Pesdara, pa se vratio u ABA. Igrao je za Igokeu, Union Olimpiju, Krku, Cibonu i završio je u svom Kopru. Bio je plej i bek koji je prije svega gledao da asistira i igra sjajnu odbranu, a u ABA ligi ostavio je dubok trag.

On je i dalje igrač sa najviše ukradenih lopti u istoriji ABA lige (401). Po broju asistencija je treći (831), po postignutih poena je četvrti sa 2.746 poena, po ukupnom indeksu je šesti, po broju skokova je 24... Igrao je dugo, pa je stigao da bude i drugi po broju izgubljenih lopti. Treći je po bronju napravljenih faulova na njemu, četvrti po broju napravljenih prekršaja.

Ne kriju srpsko porijeklo

Izvor: MN PRESS

Nebojša je godinama igrao za reprezentaciju Slovenije, pa je tako nastupao na Eurobasketu 2005. godine, 2013. i 2015. kao i na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre 2008. Pored slovenačkog ima i srpsko državljanstvo. Ipak, kao i otac, Stefan je odabrao da igra za Sloveniju iako je rođen 2006. u Srbiji dok je njegov tata igrao za Hemofarm.