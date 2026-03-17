Napadnut centar Bagdada: Projektili i dronovi pogodili američku ambasadu

U novim napadima dronovima i raketama pogođena je američka ambasada u Bagdadu, pokazuju izveštaji Rojtersa i Agencije Frans pres (AFP).
Prema iračkim bezbjednosnim izvorima to najintenzivniji napad od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.
Ambasada je oko šest sati ranije izdala novo bezbjednosno upozorenje američkim građanima u Iraku, upozoravajući da su "terorističke milicije povezane sa Iranom više puta napale Međunarodnu zonu" u centru Bagdada.
Zvaničnik bezbjednosnih službi rekao je za AFP da su "tri drona i četiri rakete napale ambasadu, a najmanje jedan dron se srušio unutar nje".
