Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS-a 8. februara u Banjaluci

Narodno pozorište Republike Srpske najavilo je koncert banjalučkog benda Sopot u saradnji sa Gudačkim orkestrom NPRS-a, koji će se održati 8. februara na Velikoj sceni, sa početkom u 20 časova.

Izvor: Sopot

Kao gosti večeri nastupiće Arsen Čarkić i Albert Bojan Savić, a koncert će obilježiti promocija četvrtog studijskog albuma benda – „Eho neizvjesnog ishoda“.

Publici će biti predstavljene nove autorske kompozicije nastale u periodu pandemije, ali i najpoznatiji hitovi benda, izvedeni u novom orkestarskom ruhu.

Ovaj nastup nastavlja uspješnu saradnju benda Sopot i Gudačkog orkestra, koja je počela zajedničkim nastupom povodom pravoslavne Nove godine 2024. u Novom Sadu.

Bend Sopot iza sebe ima više od 300 nastupa, evropske turneje i bogato iskustvo u stvaranju muzike za pozorišne predstave, film i televiziju, a koncert u NPRS-u obećava spoj savremenog autorskog zvuka i snage orkestarske interpretacije.

Cijena ulaznice za koncert iznosi 20 KM.