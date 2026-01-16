logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS-a 8. februara u Banjaluci

Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS-a 8. februara u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Narodno pozorište Republike Srpske najavilo je koncert banjalučkog benda Sopot u saradnji sa Gudačkim orkestrom NPRS-a, koji će se održati 8. februara na Velikoj sceni, sa početkom u 20 časova.

Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS Izvor: Sopot

Kao gosti večeri nastupiće Arsen Čarkić i Albert Bojan Savić, a koncert će obilježiti promocija četvrtog studijskog albuma benda – „Eho neizvjesnog ishoda“.

Publici će biti predstavljene nove autorske kompozicije nastale u periodu pandemije, ali i najpoznatiji hitovi benda, izvedeni u novom orkestarskom ruhu.

Ovaj nastup nastavlja uspješnu saradnju benda Sopot i Gudačkog orkestra, koja je počela zajedničkim nastupom povodom pravoslavne Nove godine 2024. u Novom Sadu.

Bend Sopot iza sebe ima više od 300 nastupa, evropske turneje i bogato iskustvo u stvaranju muzike za pozorišne predstave, film i televiziju, a koncert u NPRS-u obećava spoj savremenog autorskog zvuka i snage orkestarske interpretacije.

Cijena ulaznice za koncert iznosi 20 KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Narodno pozorište RS Sopot Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA