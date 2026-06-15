Vlada FBiH ograničila marže na naftne derivate

Vlada Federacije BiH (FBiH) utvrdila je danas da maksimalna marža za naftne derivate bez aditiva u trgovini na veliko iznosi 0,06 KM po litru, a u trgovini na malo 0,25 KM.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Odluka donesena sa ciljem ublažavanja negativnih efekata poremećaja na tržištu energenata, očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Na ovaj način, kako je navedeno, obezbjeđuje se pravo potrošača na izbor, ujednačena primjena propisa, te olakšan inspekcijski nadzor.

Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu, a za realizaciju i nadzor nad njenim sprovođenjem zadužena su federalna i kantonalna tržišna inspekcija,

Vlada FBiH je utvrdila je Prijedlog zakona o gasu FBiH, koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Parlament FBiH.

Ovim zakonom uređuju se energetska politika i planiranje, zatim energetske djelatnosti, proizvodnja i distribucija prirodnog gasa, kao i snabdijevanje i trgovina prirodnim gasom i njegovo skladištenje.