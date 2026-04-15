Brčko: Ograničene marže na 13 kategorija osnovnih namirnica

Vlada Brčko distrikta usvojila je danas odluku kojom su marže na 13 kategorija osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda u veleprodaji ograničena na maksimalno šest, a u maloprodaji na osam odsto.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić izjavio je da je odluka donesena radi zaštite standarda građana i sprečavanja spekulativnih radnji na tržištu.

"Vidimo da je trenutna situacija na tržištu takva da moramo vratiti ovu mjeru kako bismo zaustavili divljanje cijena za koje u proteklom periodu nije bilo osnova. Suština je da imamo realne cijene u distriktu", rekao je Blažić novinarima nakon sjednice Vlade.

On je precizirao da se ograničenje odnosi na bijelo pšenično brašno i sve vrste hljeba od tog brašna, mlijeko i jogurt od jednog litra sa 2,8 odsto mliječne masti, šećer, kuhinjsku so, suncokretovo ulje, biljnu i svinjsku mast, te margarin.

Odlukom su obuhvaćeni i proizvodi za najmlađe i higijenu, poput formule za dojenčad, pelena za djecu i odrasle, te tečnog deterdženta za suđe i deterdženta za rublje u prahu.

Blažić je podsjetio da je slična mjera bila na snazi do oktobra 2024. godine, kada je privremeno stavljena van snage zbog stabilizacije tržišta, ali da je njeno ponovno uvođenje postalo neophodno.

On je dodao da je i dalje na snazi odluka o ograničavanju marže na naftu i naftne derivate iz 2022. godine.

"Od Inspektorata Brčko distrikta očekujemo pojačane aktivnosti na terenu. Vjerujem da ćemo u narednih 15 do 30 dana imati izvještaj o tome koliko se ove odluke poštuju", naglasio je Blažić.

Prema njegovim riječima, inspekcija je već uočila određene nepravilnosti kod prodaje naftnih derivata, zbog čega su izdati prekršajni nalozi.