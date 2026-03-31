logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pljušte kazne zbog marži: Inspekcija za sedam dana naplatila skoro pola miliona KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Republička tržišna inspekcija vršila je protekle sedmice pojačanu kontrolu formiranja cijena u trgovačkim objektima, a u skladu sa Odlukom o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, a rezultati pokazuju brojne nepravilnosti.

Kazne zbog nepoštovanja marži Izvor: Shutterstock

Za proteklih sedam dana pokrenuto je 80 postupaka, od čega je 58 završeno. U 32 slučaja utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži, te su im izrečene kazne u iznosu od 363.000 KM, saopštio je Inspektorat RS.

"Za potrebe nadzora angažovani su i tržišni inspektori na nivou jedinica loklane samouprave. Prema do sada pristiglim izvještajima gradskih i opštinskih inspektora, u 26 slučajeva utvrđeno je prekoračenje marže, zbog čega su trgovcima izrečene i kazne u iznosu od 134.000 KM", saopšteno je iz Inspektorata RS.

Navode da kontrole trgovačkih objekata zapravo obuhvataju kontrolu formiranja cijena nekoliko stotina artikala, jer za svaki pojedinačni proizvod iz Odluke postoji na desetine robnih marki, različitih pakovanja, te je riječ o kompleksnim kontrolama koje iziskuju vrijeme.

"Formiranje cijena i dalje ostaje u fokusu djelovanja inspekcije, te pozivamo trgovce da se pridržavaju propisanih marži i ne izlažu riziku od kažnjavanja. Odlukom je propisana kazna u iznosu od 8.000 KM za pravno lice, 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i 5.000 KM za preduzetnika ukoliko se ne pridržavaju propisanih marži", istakli su,

Prema njihovim riječima, predmet nadzora republičke tržišne inspekcije ostaje i pridržavanje Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

(Mondo)

Tagovi

Inspektorat RS marže marža kontrola Republika Srpska inspekcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ