Počinju kontrole cijena u trgovinama: Inspektorat RS provjerava ograničenja marži

Inspektori danas kreću u pojačanu kontrolu ograničenja marže na osnovne životne namirnice, potvrđeno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Iz Inspektorata su rekli da će o rezultatima kontrola javnost biti blagovremeno obaviještena.

"Naravno, kontrola pridržavanja marže na gorivo i dalje ostaje u fokusu djelovanja", dodali su iz Inspektorata.

Ministar trgovine i turuzma Republike Srpske Ned Puhovac najavio je prošle sedmice da će inspekcijske službe od danas krenuti u kontrolu trgovina da bi utvrdile da li se poštuje uredba Vlade Srpske o ograničenju marži.