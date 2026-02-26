Nakon žalbi roditelja, Republička inspekcija pojašnjava: Nismo ovlašteni da kontrolišemo cijene turističkih agencija

Nakon nezadovoljstva roditelja u Banjaluci zbog visokih troškova ekskurzija, Republička prosvjetna inspekcija pojašnjava da nije ovlaštena da preispituje cijene turističkih agencija, jer zakonom nisu ograničene niti je propisana specifikacija troškova.

Izvor: Shutterstock

Roditelji učenika OŠ „Branko Radičević“ prvi su izrazili nezadovoljstvo zbog cijene i odabrane destinacije, dok su roditelji u Medicinskoj školi u Banjaluci imali primjedbe na organizaciju ekskurzije. Troškovi trodnevnog putovanja u Kragujevac iznosili su oko 630 KM po djetetu, a roditelji traže detaljnije pojašnjenje načina formiranja cijene u odnosu na sadržaj programa.

U odgovoru za MONDO, Republička uprava za inspekcijske poslove pojašnjava da zakonom nije predviđeno preispitivanje cijena turističkih agencija, te da inspektori kontrolišu samo da li škole pravilno sprovode procedure.

„Inspekcija provjerava da li su ekskurzije, izleti i škole u prirodi planirani godišnjim programom rada škole, da li je dobijena saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda, da li je formirana komisija za izbor, da li je objavljen javni poziv i da li je pravilno izvršeno bodovanje prikupljenih ponuda“, navodi se u odgovoru.

Organizovanje ekskurzija, navode, propisano je Pravilnikom o organizovanju ekskurzija, izleta i škola u prirodi za osnovne i srednje škole.

Škole su dužne da prije početka aktivnosti zatraže pismenu saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda, informišu roditelje o programu i prikupe podatke o zainteresovanosti učenika.

U odgovoru dalje pojašnjavaju, da ako se ekskurzija finansira iz sredstava roditelja, izbor turističke agencije i prevoznika vrši se javnim pozivom upućenim najmanje tri ponuđača, a komisiju za izbor formira direktor škole u kojoj je predsjednik Savjeta roditelja član komisije.

Savjet roditelja djeluje kao savjetodavno tijelo, razmatra program ekskurzije, daje mišljenje i u saradnji sa školom učestvuje u izboru ponuđača.

„Saradnja škole i predstavnika roditelja u školskim organima je u obostranom interesu, jer zajednički cilj mora biti interes i dobrobit učenika. Međutim, inspekcija nema direktni uticaj na ostvarivanje te saradnje“, dodaju iz inspekcije.

Zaključak inspektora je jasan - ukoliko je škola organizaciju ekskurzije provela u skladu sa propisanim procedurama, inspektor nema osnova za preduzimanje mjera, dok cijena i odabir destinacije ostaju u nadležnosti škole i roditelja.

Ministarstvo prosvjete pokrenulo inspekcijski nadzor i pozvalo škole na transparentnost

Podsjećamo, Ministarstvo prosvjete i kulture RS juče je pokrenulo inspekcijski nadzor nad organizacijom ekskurzija. Ministarstvo je zatražilo izjašnjenja od direktora škola i pozvalo ih da proces organizacije učine maksimalno transparentnim, uz punu uključenost roditelja u razmatranje ponuda i donošenje odluka o izboru agencije.

„Podzakonskim aktima je definisano da su nosioci pripreme i realizacije ekskurzije direktor škole, školski odbor, vođa putovanja, odjeljenski starješina, predsjednik Savjeta učenika, predsjednik Savjeta roditelja i nastavnici. Direktor formira komisiju za izbor turističke agencije, koja vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dostavlja prijedlog direktoru na konačnu odluku. Plan ekskurzije se roditeljima dostavlja radi pismene saglasnosti“, naveli su iz Ministarstva.

Pored finansijskog aspekta, Ministarstvo podsjeća da je bezbjednost djece apsolutni prioritet i da škole moraju provjeriti tehničku ispravnost vozila i osposobljenost vozača. Ministarstvo je najavilo da će u narednom periodu pratiti realizaciju svih ekskurzija, zahtijevajući dosljedno poštovanje propisa i dodatnu odgovornost direktora kako bi se vratilo povjerenje roditelja.