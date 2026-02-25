Ministarstvo prosvjete RS o ekskurzijama: Inspekcija na terenu zbog nezadovoljstva roditelja

Ministarstvo prosvjete RS pokrenulo inspekcijski nadzor nad organizacijom đačkih ekskurzija nakon nezadovoljstva roditelja.

Izvor: Shutterstock

Nakon talasa nezadovoljstva roditelja u Banjaluci zbog visokih cijena i organizacije đačkih putovanja, oglasilo se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz Ministarstva poručuju da su zatražili izjašnjenja direktora škola, dok su nadležni organi već pokrenuli inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da li je sve urađeno po zakonu.

Procedura mora biti transparentna: Ko odlučuje o cijeni?

Iz Ministarstva podsjećaju da je proces organizacije ekskurzija strogo definisan pravilnicima.

„Pozivamo direktore škola da proces organizacije učine maksimalno transparentnim i da omoguće punu uključenost roditelja u razmatranje ponuda i donošenje odluka o izboru agencije“, navode iz Ministarstva.

"Podzakonskim aktima je definisano da su nosioci pripreme i realizacije ekskurzije direktor škole, školski odbor, vođa putovanja, odjeljenski starješina, predsjednik Savjeta učenika, predsjednik Savjeta roditelja i nastavnici. Direktor formira komisiju za izbor turističke agencije, koja vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dostavlja prijedlog direktoru na konačnu odluku. Plan ekskurzije se roditeljima dostavlja radi pismene saglasnosti."

Bezbjednost djece kao apsolutni prioritet

Pored finansijskog aspekta koji je izazvao polemike, Ministarstvo naglašava da bezbjednost ne smije biti kompromitovana. Škole su dužne da provjere tehničku ispravnost vozila i osposobljenost vozača u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja.

Šta dalje?

Ministarstvo prosvjete i kulture RS najavilo je da će u narednom periodu pažljivo pratiti realizaciju svih aktivnosti vezanih za ekskurzije. Od direktora se očekuje dodatna odgovornost i dosljedno poštovanje propisa kako bi se vratilo poljuljano povjerenje roditelja.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ostaje opredijeljeno da, u saradnji sa školama i roditeljima, dodatno jača transparentnost, odgovornost i povjerenje u procesu organizacije učeničkih ekskurzija. U narednom periodu pažljivo ćemo pratiti realizaciju svih aktivnosti, pravovremeno reagovati, te očekujemo i od direktora škola da ovaj proces u vezi sa organizacijom ekskurzija sprovode sa dodatnom pažnjom, ozbiljnošću i odgovornošću, dosljedno poštujući propise i najbolji interes učenika i roditelja", zaključili su iz Ministarstva.