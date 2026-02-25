logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministarstvo prosvjete RS o ekskurzijama: Inspekcija na terenu zbog nezadovoljstva roditelja

Ministarstvo prosvjete RS o ekskurzijama: Inspekcija na terenu zbog nezadovoljstva roditelja

Autor Haris Krhalić
0

Ministarstvo prosvjete RS pokrenulo inspekcijski nadzor nad organizacijom đačkih ekskurzija nakon nezadovoljstva roditelja.

prazna učionica Izvor: Shutterstock

Nakon talasa nezadovoljstva roditelja u Banjaluci zbog visokih cijena i organizacije đačkih putovanja, oglasilo se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz Ministarstva poručuju da su zatražili izjašnjenja direktora škola, dok su nadležni organi već pokrenuli inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da li je sve urađeno po zakonu.

Procedura mora biti transparentna: Ko odlučuje o cijeni?

Iz Ministarstva podsjećaju da je proces organizacije ekskurzija strogo definisan pravilnicima.

„Pozivamo direktore škola da proces organizacije učine maksimalno transparentnim i da omoguće punu uključenost roditelja u razmatranje ponuda i donošenje odluka o izboru agencije“, navode iz Ministarstva.

"Podzakonskim aktima je definisano da su nosioci pripreme i realizacije ekskurzije direktor škole, školski odbor, vođa putovanja, odjeljenski starješina, predsjednik Savjeta učenika, predsjednik Savjeta roditelja i nastavnici. Direktor formira komisiju za izbor turističke agencije, koja vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dostavlja prijedlog direktoru na konačnu odluku. Plan ekskurzije se roditeljima dostavlja radi pismene saglasnosti."

Bezbjednost djece kao apsolutni prioritet

Pored finansijskog aspekta koji je izazvao polemike, Ministarstvo naglašava da bezbjednost ne smije biti kompromitovana. Škole su dužne da provjere tehničku ispravnost vozila i osposobljenost vozača u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja.

Šta dalje?

Ministarstvo prosvjete i kulture RS najavilo je da će u narednom periodu pažljivo pratiti realizaciju svih aktivnosti vezanih za ekskurzije. Od direktora se očekuje dodatna odgovornost i dosljedno poštovanje propisa kako bi se vratilo poljuljano povjerenje roditelja.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ostaje opredijeljeno da, u saradnji sa školama i roditeljima, dodatno jača transparentnost, odgovornost i povjerenje u procesu organizacije učeničkih ekskurzija. U narednom periodu pažljivo ćemo pratiti realizaciju svih aktivnosti, pravovremeno reagovati, te očekujemo i od direktora škola da ovaj proces u vezi sa organizacijom ekskurzija sprovode sa dodatnom pažnjom, ozbiljnošću i odgovornošću, dosljedno poštujući propise i najbolji interes učenika i roditelja", zaključili su iz Ministarstva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ministarstvo prosvjete i kulture ekskurzije Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ