Vulićeva tvrdi da je ukidanje akciza "neprihvatljivo", Magazinović podsjeća: "Vaši delegati su 2022. bili ZA"

SNSD je 2022. godine glasao za ukidanje akciza, danas tvrde da je to "prenos nadležnosti".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je, u ponedjeljak, izmjene Zakona o akcizama, koje bi mogle dovesti do privremenog pojeftinjenja goriva. Iako je prijedlog dobio podršku 32 poslanika, sudbina zakona sada zavisi od Doma naroda, gdje se očekuje burna rasprava.

Prijedlog, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik Saša Magazinović, predviđa mehanizam za zaštitu građana i privrede u kriznim situacijama, a odnosi se na privremeno smanjenje ili potpuno ukidanje akciza na naftne derivate.

Mjeru mogu trajati najduže šest mjeseci u okviru jedne kalendarske godine, a uslov su poremećaji na tržištu ili drugi opravdani razlozi.

SNSD protiv: Oštre kritike Sanje Vulić

Šest poslanika SNSD-a glasalo je protiv, uz obrazloženje da se ovakvim zakonskim rješenjima direktno narušava ustavna struktura zemlje. Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a, Sanja Vulić, bila je izričita u stavu da se radi o pokušaju prenosa nadležnosti sa entiteta na državni nivo.

„Potrebno je poštovati ustavne nadležnosti, ovo je pitanje za vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaj pravljenja vlade od Savjeta ministara i skupštine BiH od Predstavničkog doma za nas je neprihvatljiv i to nećemo podržati“, naglasila je Vulićeva.

Magazinović uzvratio dokumentima iz 2022.

Reagujući na ove optužbe, Saša Magazinović je javnosti predočio listing glasanja iz 2022. godine, tvrdeći da SNSD pokazuje očiglednu političku nedosljednost.

On je podsjetio da je upravo SNSD predložio period potpunog ukidanja akciza na mjesec dana. Taj prijedlog je tada potvrđen jednoglasno, uključujući i glasove sva četiri delegata SNSD-a u Domu naroda.

„Danas kažu da ne može jer je to prenos nadležnosti. Je li baš?“, upitao je Magazinović, ukazujući na to da je ista stranka ranije podržavala identične pravne mehanizme.