Puhovac: Nema odgađanja niti povlačenja odluke o ograničenju marži

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je danas Srni da neće biti povučena odluka o određivanju marži u prometu određenih proiozvoda niti će biti razgovora o njenoj izmjeni.

Povodom zaključka Privredne komore i trgovaca u Srpskoj da je odluka o određivanju marže nepotpuna, da ima nejasnoća i da će tražiti njeno odgađanje na petnaestak dana, Puhovac je rekao da će odlukom biti suzbijen rast cijena i da je moguće da bude proširena lista proizvoda.

"Treba da omogućimo stanovništvu da lakše prebrodi ovu kriznu situaciju. Ovu nastalu krizu ne može sam narod da podnese, to moramo da uradimo svi, pa i privrednici", naveo je Puhovac.

Ocijenio je da je ovom odlukom Vlada Republike Srpske učinila pravu stvar, jer su na listi sa ograničenjem marži svakodnevni proizvodi, što će u jednoj mjeri ublažiti sve ono što se danas dešava na tržištu.

Predstavnici Privredne komore i udruženja trgovaca iz Republike Srpske zaključili su na sastanku u Banjaluci da je odluka Vlade Srpske o ograničenju marži u maloprodaji i veleprodaji "nepotpuna", da ima "dosta nejasnoća" i da će se tražiti njeno odgađanje na petnaestak dana.