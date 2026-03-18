logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Puhovac: Nema odgađanja niti povlačenja odluke o ograničenju marži

Izvor SRNA
0

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je danas Srni da neće biti povučena odluka o određivanju marži u prometu određenih proiozvoda niti će biti razgovora o njenoj izmjeni.

Puhovac: Nema odgađanja niti povlačenja odluke o ograničenju marži Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povodom zaključka Privredne komore i trgovaca u Srpskoj da je odluka o određivanju marže nepotpuna, da ima nejasnoća i da će tražiti njeno odgađanje na petnaestak dana, Puhovac je rekao da će odlukom biti suzbijen rast cijena i da je moguće da bude proširena lista proizvoda.

"Treba da omogućimo stanovništvu da lakše prebrodi ovu kriznu situaciju. Ovu nastalu krizu ne može sam narod da podnese, to moramo da uradimo svi, pa i privrednici", naveo je Puhovac.

Ocijenio je da je ovom odlukom Vlada Republike Srpske učinila pravu stvar, jer su na listi sa ograničenjem marži svakodnevni proizvodi, što će u jednoj mjeri ublažiti sve ono što se danas dešava na tržištu.

Predstavnici Privredne komore i udruženja trgovaca iz Republike Srpske zaključili su na sastanku u Banjaluci da je odluka Vlade Srpske o ograničenju marži u maloprodaji i veleprodaji "nepotpuna", da ima "dosta nejasnoća" i da će se tražiti njeno odgađanje na petnaestak dana.

Tagovi

Ned Puhovac marže

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ