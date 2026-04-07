Ko "pumpa" cijene goriva? Više od 50 benzinskih stanica kažnjeno zbog marži, pod lupom inspektora i trgovački lanci

Republička tržišna inspekcija intenzivirala je kontrole formiranja cijena, a zbog utvrđenih nepravilnosti i nepridržavanja propisanih marži do sada su izrečene kazne u ukupnom iznosu koji premašuje 1,7 miliona KM.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Inspektorata Republike Srpske, svi raspoloživi kapaciteti usmjereni su na nadzor nad sprovođenjem Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kao i marži koje se primjenjuju na naftne derivate.

"Sa stupanjem na snagu Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, svi raspoloživi kapaciteti republičke tržišne inspekcije usmjereni su na kontrolu formiranja cijena. Zbog utvrđenih nepravilnosti do sada su izrečene kazne u iznosu preko 1.700.000 KM", navodi se u saopštenju.

Inspektori su pod lupu stavili kako velike trgovačke lance, tako i manje prodavnice na nivou veleprodaje i maloprodaje. Od ukupno 114 izvršenih kontrola, u čak 58 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži, zbog čega su izrečene kazne od 640.000 KM. Pored toga, dodatnih 14.000 KM kazni izrečeno je zbog drugih propusta u radu.

U nadzor su uključeni i inspektori na lokalnom nivou. Gradski i opštinski organi su u 27 slučajeva utvrdili kršenje propisa, što je rezultiralo kaznama od 177.000 KM za marže i dodatnih 14.100 KM za ostale prekršaje.

Posebna pažnja posvećena je prometu tečnih naftnih goriva – od 132 izvršene kontrole na benzinskim pumpama, nepravilnosti su utvrđene u 57 slučajeva.

"Kontrolom formiranja cijena tečnih naftnih goriva utvrđeno je da je od 132 izvršene kontrole, 57 bilo sa nepravilnostima jer se trgovci nisu pridržavali propisanih marži. Po tom osnovu subjektima koji vrše promet goriva izrečene su kazne u iznosu od 855.000 KM", saopšteno je iz Inspektorata.

Iz Inspektorata poručuju da se kontrole nastavljaju nesmanjenim intenzitetom kako bi se spriječilo nerealno dizanje cijena i zaštitili ekonomski interesi stanovništva.

"Formiranje cijena i dalje ostaje u fokusu djelovanja inspekcije, a u cilju zaštite ekonomskih interesa građana, suzbijanja nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja trgovaca. Inspektorat Republike Srpske će kroz svoje nadležnosti realizovati sve aktivnosti koje zakonodavac utvrdi u cilju zaštite životnog standarda građana Republike Srpske".