Ludnica u Nemačkoj: Dizel greškom drastično "pojeftinio", vozači napravili kolaps na pumpi

U njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, tačnije u gradu Bunde, tokom noći između srijede i četvrtka dogodio se nesvakidašnji incident koji je privukao desetine vozača i izazvao pravu pometnju.

Zbog ljudske greške na jednoj benzinskoj pumpi, cijena dizela bila je pogrešno prikazana kao svega 1,20 evra po litru - znatno niže od uobičajenih više od 2 evra, koliko trenutno iznose cijene goriva širom Njemačke.

Prema riječima vlasnika pumpe, Fridhelma Drajera, koje prenosi WDR, cijene se na toj lokaciji i dalje ručno ažuriraju. Upravo je tokom tog procesa došlo do tipfelera koji je doveo do pogrešnog prikaza.

Dugački redovi i kanistri

Incident je brzo privukao veliki broj vozača. Video objavljen na društvenoj mreži TikTok prikazuje dugačke kolone automobila koji čekaju na točenje goriva.

Neki vozači su čak punili i kanistre dizelom, pokušavajući da iskoriste neobično nisku cijenu.

Greška otkrivena poslije sat i po

Kako pišu njemački mediji, greška je otkrivena tek nakon oko 90 minuta, kada je jedan komšija obavijestio vlasnika.

Cijene su potom vraćene na uobičajeni nivo od oko 2,20 evra po litru.

Pumpa radila bez osoblja

Dodatni problem bio je što benzinska pumpa tokom noći funkcioniše u režimu samoposluživanja, bez zaposlenih na licu mjesta.

Jedan radnik izjavio je za medije da bi greška bila odmah uočena da je neko bio prisutan, posebno jer su pojedini kupci dolazili sa velikim rezervoarima za gorivo.

Vlasnik pretrpio gubitak

Procjenjuje se da je oko 50 vozača iskoristilo ovu neočekivanu priliku za znatno jeftinije točenje, što je vlasniku prouzrokovalo finansijski gubitak, iako tačan iznos nije objavljen.

Cijene goriva u Njemačkoj u porastu

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada cijene goriva u Njemačkoj bilježe značajan rast, prije svega zbog geopolitičkih tenzija i rata na Bliskom istoku.

Prema podacima ADAC-a, cijena benzina Super E10 porasla je sa 1,758 evra sredinom februara na više od 2 evra mjesec dana kasnije, dok je dizel u istom periodu poskupio sa 1,711 na 2,162 evra po litru.

