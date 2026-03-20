Nastavlja se kontinuirani rast: Prosječna cijena dizela u FBiH porasla na 3,16 KM po litru

Autor D.V.
0

Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su rast, a na dan 20. marta zabilježeno je povećanje cijena i benzina i dizela u odnosu na dan ranije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prosječna cijena premium bezolovnog benzina 95 (BMB 95) viša je za 0,03 KM po litru, dok je cijena dizela (BAS EN 590) porasla za 0,07 KM po litru u odnosu na 19. marta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

Prema podacima Ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela u januaru iznosila je 2,29 KM po litru, dok je cijena benzina BMB 95 bila 2,32 KM po litru.

U razdoblju od kraja februara do 20. marta zabilježen je kontinuiran rast cijena, pri čemu je prosječna cijena dizela 20. marta dostigla 3,16 KM po litru, dok je cijena benzina iznosila 2,54 KM po litru.

Na temelju dostavljenih obavijesti o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci), u razdoblju od 28. februara do 19. marta evidentirano je ukupno 7.456 prijava promjena cijena, od čega se 5.255 odnosi na dizel, a 2.201 na benzin BMB 95.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u Federaciji BiH i dalje na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kojom je maksimalna veleprodajna marža ograničena na 0,06 KM po litru, a maloprodajna na 0,25 KM po litru naftnih derivata.

Kontrolu primjene ove odluke kontinuirano provode federalni i kantonalni tržišni inspektori, s posebnim fokusom na formiranje veleprodajnih i maloprodajnih cijena.

U cilju informiranja građana o kretanju cijena, Federalno ministarstvo trgovine podsjeća i na dostupnost mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info“, putem koje korisnici mogu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama te prijaviti eventualne nepravilnosti.

(Oslobođenje/Mondo)

