Rebalans budžeta: Srpska planira deficit od skoro milijardu maraka

Republika Srpska će 2026. godinu završiti sa gubitkom od skoro milijardu KM, prema Prijedlogu rebalansa budžeta za 2026. godinu koji će se sutra naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

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Prema prijedlogu koji je usvojila Vlada Republike Srpske, a koji će se sutra naći pred poslanicima Narodne skupštine, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi KM, što je za 1,116 milijardi KM više u odnosu na postojeći budžet.

Rebalansom su planirani veći prihodi i znatno veći rashodi, što dovodi do povećanja budžetskog deficita.

Prema prijedlogu, budžetski prihodi povećavaju se sa 5,59 milijardi KM na 5,74 milijarde KM, što predstavlja rast od oko 153 miliona KM ili 2,7 odsto. Istovremeno, budžetski rashodi rastu sa 5,76 milijardi KM na 6,67 milijardi KM, odnosno za oko 904 miliona KM.

Zbog toga se bruto budžetski deficit povećava sa 174 miliona KM na 925 miliona KM. Kada se uračunaju izdaci za nefinansijsku imovinu, ukupni budžetski deficit planiran je u iznosu od 1,22 milijarde KM, dok je prvobitnim budžetom bio predviđen deficit od 383,6 miliona KM.

Izvor: Narodna skupština RS/PRINTSCREEN

Najveći dio planiranih prihoda i dalje dolazi od poreskih prihoda, koji se povećavaju sa 5,18 milijardi KM na 5,33 milijarde KM. Unutar ove kategorije rastu prihodi od doprinosa za socijalno osiguranje, poreza na dohodak i dobit, kao i prihodi od indirektnih poreza prikupljenih preko Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Izvor: Narodna skupština RS/PRINTSCREEN

Na rashodovnoj strani, među većim povećanjima nalaze se grantovi, koji rastu sa 182,8 miliona KM na 356,8 miliona KM, odnosno za 174 miliona KM. Povećani su i transferi između i unutar jedinica vlasti, sa 538,4 miliona KM na 921 milion KM, što predstavlja rast od oko 383 miliona KM.

Subvencije su planirane u iznosu od 282,6 miliona KM, što je za gotovo 49 miliona KM više u odnosu na prvobitni budžet. Rashodi za lična primanja zaposlenih povećavaju se za oko 86 miliona KM, dok izdaci za korištenje roba i usluga rastu za oko 59 miliona KM.

Povećani su i rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi, koji sa 279,6 miliona KM rastu na 333,4 miliona KM, odnosno za oko 54 miliona KM.

Kada je riječ o investicijama, povećavaju se izdaci za izgradnju objekata, infrastrukturu i opremu, sa 208,7 miliona KM na 290,4 miliona KM. što predstavlja rast od približno 82 miliona KM.