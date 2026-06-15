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PDP napustio skupštinsku većinu u Modriči, prekinuta sjednica

PDP napustio skupštinsku većinu u Modriči, prekinuta sjednica

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović zatražio je prekid današnje sjednice Skupštine opštine kada je na dnevni red došao izvještaj o njegovom radu, a prethodno su odbornici PDP-a potvrdili da nisu više dio skupštinske većine.

PDP napustio skupštinsku većinu u Modriči Izvor: SDS

Radulović je rekao da je očigledno počela izborna kampanja na višim političkim nivoima, koji imaju uticaja na lokalne zajednice.

Odbornik PDP-a Milutin Popović rekao je da duži period postoje problemi u skupštinskoj većini, kao i neslaganja o određenim političkim pitanjima.

On je naveo da odbornici PDP-a imaju obavezu da se konsultuju sa rukovodstvom stranke, ali da nisu tačne priče da je Draško Stanivuković nešto naredio ili zahtijevao od njih.

Predsjednik Kluba SNSD-a u Skupštini opštine Modriča Jovan Mišić rekao je da se neslaganje PDP-a, odnosno Pokreta Sigurna Srpska i SDS-a prenijelo na modričku skupštinu.

"Nećemo blokirati provođenje odluka koje su u životnom interesu za građane i opštinu", poručio je Mišić.

On je rekao da je dobro što su Vlada i rukovodstvo Srpske prepoznali problem autobuske stanice u Modriči i što će početi njegovo rješavanje.

Odbornici su na sjednici dali saglasnost za subvencionisanje rada autobuske stanice dok se ne nađe trajno rješenje.

Radulović je rekao da je razgovarao sa premijerom Savom Minićem i resorinim ministrom Zoranom Stevanovićem od kojih je dobio uvjeravanja da će se Vlada aktivno uključiti u rješavanje ovog problema.

"Biće dobro svako rješenje koje će manje koštati Vladu Repbulike Srpske, njen i budžet opštine Modriča, a biće prihvatljivo za građane Modriče", kaže Radulović.

Predsjednik Skupštine opštine Modriča Risto Marić rekao je da je najbolje rješenje da rukovodstvo Modriče pronađe adekvatan prostor i izgradi novu autobusku stanicu.

"Uoči Vidovdana - Dana opštine Modriča usvojili smo odluku o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada, koje će biti uručene na svečanoj akademiji povodom Dana opštine i proboja Koridora".

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Tagovi

Modriča PDP jovica radulović

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