Karta u jednom pravcu: Modriča ostaje bez autobuske stanice?

Od kraja maja autobuska stanica u Modriči, barem prema trenutnom stanju, mogla bi da prestane sa radom i bude svedena samo na autobusko stajalište.

Ukoliko se do tada ne pronađe rješenje, već od juna bi mogla biti dovedena u pitanje saobraćajna povezanost ove opštine, kako sa drugim dijelovima Republike Srpske, tako i sa gradovima u regionu.

Ovakva mogućnost izazvala je nevjericu među građanima, a društvenim mrežama posljednjih dana šire se apeli za spas autobuske stanice, koju mnogi smatraju jednim od osnovnih stubova lokalne zajednice.

Da je situacija ozbiljna, pokazuju i potezi lokalne vlasti, bar oni na papiru. Odbornici Skupštine opštine Modriča su 23. aprila usvojili Odluku o davanju novčane subvencije privrednom društvu "TPV", u čijem vlasništvu je autobuska stanica u Modriči. Subvencija je namijenjena za troškove plata zaposlenih i pokriće ostalih materijalnih troškova.

Prema odluci objavljenoj u Službenom glasniku opštine Modriča, riječ je o subvenciji za maj u iznosu od 7.000 KM.

Pored finansijske pomoći, usvojen je i zaključak kojim se nadležne institucije zadužuju da preduzmu dalje aktivnosti s ciljem sprečavanja prestanka rada stanice. Kabinet načelnika dobio je obavezu da uputi dopis Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske radi stvaranja uslova da opština Modriča otkupi autobusku stanicu, kao i da od Vlade Republike Srpske zatraži finansijsku podršku za realizaciju tog projekta.

U zaključku se navodi da je riječ o pitanju od javnog interesa, uz podsjećanje da su slični projekti i ranije podržavani u drugim lokalnim zajednicama.

Nadležna opštinska odjeljenja zadužena su i da projekat otkupa autobuske stanice uvrste u PIMIS sistem kao prioritetan, te da o cijeloj situaciji obavijeste i Pravobranilaštvo Republike Srpske.

Iako je majska subvencija privremeno olakšala funkcionisanje stanice, ostaje neizvjesno da li će to biti dovoljno da se izbjegne potpuno gašenje. Građani strahuju da bi zatvaranje stanice najviše pogodilo učenike, studente, radnike i starije stanovništvo koje svakodnevno koristi autobuski prevoz.

Ipak, više od dvije sedmice nakon usvajanja ovih zaključaka, među građanima se sve češće postavlja pitanje šta je konkretno urađeno kako bi se spriječilo zatvaranje autobuske stanice. Do stava prvog čovjeka Modriče Jovice Radulovića prethodnih dana pokušavali su doći banjalučki mediji, ali on se nije javljao na telefonske pozive.

Građane, prije svega, interesuje da li je upućen zahtjev Vladi Republike Srpske i Ministarstvu saobraćaja i veza, da li su vođeni razgovori sa vlasnikom stanice, te postoji li konkretan plan koji bi omogućio nastavak rada i očuvanje saobraćajne povezanosti Modriče.

"Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da bi, u slučaju prestanka rada stanice, najviše mogli biti pogođeni učenici, studenti, radnici i stariji građani koji svakodnevno koriste autobuski prevoz. Za mnoge stanovnike Modriče, autobuska stanica nije samo infrastrukturni objekat, već važan dio svakodnevnog života i simbol povezanosti grada sa drugim sredinama u Republici Srpskoj i regionu", kazali su nam sagovornici.

Da bolje dane ne može očekivati autobuska stanica ove lokalne zajednice, može se čuti i od radnika koji su zaposleni na stanici.

"Nama su rekli da radimo do kraja maja, više ništa ne znamo. Sve što znamo, saznamo preko društvenih mreža ili pojedinaca. Ipak postoji u nama nada da će Modriča pronaći izlaz i iz ovog problema", kazali su radnici.

Inače, prema podacima objavljenim na zvaničnoj internet stranici opštine Modriča, sa autobuske stanice svakodnevno polaze 102 autobusa u periodu od 6 do 22 časa, dok je prosječna frekvencija polazaka na svakih 15 minuta.

Na kraju, ostaje da se vidi da li će nadležne institucije u narednim sedmicama uspjeti pronaći trajno rješenje za funkcionisanje autobuske stanice u Modriči. Građani očekuju konkretne poteze, jer bi očuvanje rada stanice značilo nastavak saobraćajne povezanosti opštine i nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života velikog broja stanovnika.