Nakon smrti muškarca na Neretvi: Uhapšeni vlasnik raftinga i skiper

U rijeci Neretvi na području Konjica pronađeno je beživotno tijelo muškarca, a policija je nakon prvih operativnih saznanja uhapsila vlasnika raftinga i skipera, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Kako se navodi u policijskom saopštenju, 13. juna 2026. godine u 16.15 sati Policijskoj upravi Konjic obratio se P. F. iz Konjica, koji je prijavio da je tokom spuštanja čamcem s grupom kolega niz rijeku Neretvu, na lokalitetu Kalajdžinog potoka, kod buka „S“, uočio beživotno tijelo nepoznate muške osobe kako pluta površinom rijeke.

Prema prijavi, tijelo je rijeka nosila nizvodno prema mjestu Džajići, na području opštine Konjic.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i djelatnici Hitne pomoći. Operativnim radom utvrđeno je da se radi o M. E. (1989.) iz Tuzle.

Dežurni ljekar Hitne pomoći Konjic pregledom tijela uočio je povrede u predjelu glave, dok je smrt, prema prvim informacijama, najvjerojatnije nastupila utapanjem.

Policijski službenici došli su i do saznanja o vlasniku raftinga te skiperu. Oni su pronađeni, uhapšeni i dovedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, piše Hercegovina.info.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, kao i Odjel kriminalističke policije. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a policija nastavlja preduzimati sve potrebne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog događaja.

(Mondo)