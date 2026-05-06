Teška nesreća kod Konjica: Žena preminula nakon prevrtanja kamiona

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U mjestu Jasenik kod Konjica juče se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba izgubila život.

U nesreći kod Konjica poginula žena Izvor: MUP HNK

Kako je saopšteno iz MUP-a HNK, nesreća se dogodila 5. maja oko 13.45 časova, kada je došlo do prevrtanja teretnog motornog vozila TAM-110 kojim je upravljao E.K. (1980).

U vozilu se nalazila i suvozač, žena A.K. (1983), koja je tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede. Nakon ukazane prve pomoći, prevezena je vozilom Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic u Klinički urgentni centar u Sarajevu, gdje je preminula.

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, a na mjestu nesreće izvršen je uviđaj. Policija je preduzela sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja tačnih okolnosti ove saobraćajne nezgode.

