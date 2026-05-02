Alarmantna statistika u Srpskoj: Na svaka dva sata dogode se tri saobraćajne nesreće

Broj saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u prva tri mjeseca ove godine značajno je veći nego u istom periodu prošle godine.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se u Republici Srpskoj na svaka dva sata dogode čak tri saobraćajne nesreće.

Teška saobraćajna nesreća, koja se početkom sedmice dogodila na magistralnom putu prema Mrkonjić Gradu i u kojoj je poginuo mladić B. S. (25), nastavak je crne statistike na putevima Srpske.

Od januara do marta ove godine na putevima je život izgubilo 18 osoba. U prva tri mjeseca ove godine dogodilo se ukupno 3.228 saobraćajnih nesreća, što je za oko 29 odsto više nego prošle godine, kada su zabilježene 2.502 nesreće.

U ovim nesrećama povrijeđeno je 707 osoba, a u poređenju sa prošlom godinom i taj broj je povećan, jer su u istom periodu 2025. godine povrijeđene 658 osobe.

U 2.737 saobraćajnih nesreća pričinjena je materijalna šteta na vozilima.

"Sam podatak da je broj saobraćajnih nesreća povećan za skoro trećinu potvrđuje da brojne policijske akcije, koje su provođene prošle i ove godine, očigledno nisu dale rezultate", kažu stručnjaci za bezbjednost saobraćaja.

Ističu da bi rješenje moglo biti u većem broju policajaca na putevima, većem broju stacioniranih radara, ali i boljoj obuci u auto-školama.

Statistike takođe pokazuju da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda prekoračenje brzine, i to u 40 odsto slučajeva, zatim vožnja pod uticajem alkohola u 25 odsto slučajeva, te nepoštovanje saobraćajnih propisa u 35 odsto slučajeva.

Načelnik Policijske uprave Banjaluka Đurica Vukelić izjavio je da je na području ove uprave zabilježeno povećanje broja saobraćajnih nezgoda, zbog čega, kako ističe, ne mogu biti zadovoljni stanjem bezbjednosti u saobraćaju.

Ukupan broj nesreća na području ove Uprave veći je za 20 odsto, a povećanje se najviše odnosi na nezgode sa materijalnom štetom, ali i na one sa smrtnim ishodom.

Najviše nesreća ponedjeljkom i petkom

Statistika pokazuje da se saobraćajne nezgode najčešće događaju ponedjeljkom i petkom.

Iako različiti po karakteru, ovi dani nose podjednak rizik.

Petak je povezan sa pojačanom euforijom, većim intenzitetom saobraćaja, žurbom i češćom upotrebom alkohola. S druge strane, ponedjeljak donosi hronični umor, poremećen ritam sna nakon vikenda i psihološki pritisak povratka radnim obavezama.

Vozači ponedjeljkom često voze u „autopilot režimu“, sa smanjenom pažnjom i sporijim reakcijama, uz istovremeno povećan stres, što dodatno povećava rizik od greške.

Upravo ta kombinacija umora, rasijanosti i lažnog osjećaja kontrole čini ponedjeljak jednako, ako ne i više, saobraćajno rizičnim od petka.

