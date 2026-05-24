Izetbegović odgovorio Marfiju: Optužio ga da laže i pozvao da objavi dokaze za svoje tvrdnje

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović oštro je reagovao na izjave bivšeg američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija, nazivajući njegove tvrdnje o navodnom pristajanju na podjelu Bosne i Hercegovine potpunom izmišljotinom i neuvjerljivom laži. Izetbegović kategorički tvrdi da nikada, ni sa predstavnicima američke administracije niti sa bilo kojim drugim stranim diplomatama, nije vodio razgovore o cijepanju države, niti je iko ikada tako nešto spomenuo ili predložio.

Prema njegovim riječima, jedina tema ustavnih pregovora u tom periodu (2021–2022) bio je Izborni zakon BiH i zahtjevi HDZ-a BiH. Izetbegović podvlači da je te zahtjeve odbio upravo zato što bi oni produbili etničke podjele i učvrstili diskriminaciju, napominjući da za to postoje brojni svjedoci, uključujući i učesnike pregovora u Neumu.

Lider SDA je pozvao Marfija da ponudi konkretne dokaze za svoje navode, s obzirom na to da su svi zvanični sastanci bili detaljno bilježeni.

"Neka pokaže zapisnik, službenu zabilješku, snimak ili bilo koji dokument koji potvrđuje ono što je izrekao. Ako dokaza ili svjedoka nema, a neće ih biti, onda je riječ o svjesnoj laži bivšeg diplomate koji pokušava naknadno opravdati vlastite promašaje u Bosni i Hercegovini", poručio je Izetbegović.

Izetbegović podsjeća da ovo nije prvi put da Marfi iznosi teške optužbe bez pokrića na račun SDA. On je naveo ranije ambasadorove tvrdnje da se stranka finansira novcem kriminalaca, kao i da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OSA), po nalogu SDA, preko BH Telekoma prisluškivala političke suparnike.

Tu priču su, kako dodaje, u to vrijeme ponavljali i kadrovi Trojke, da bi je kasnije zvanično demantovali upravo ljudi koje je ta ista Trojka postavila na čelo BH Telekoma.

Zašto se Marfi "sjetio" priče od prije pet godina baš sada?

Za lidera SDA je posebno zanimljiv trenutak u kojem Marfi iznosi ove tvrdnje – odmah nakon što je ozvaničena Izetbegovićeva nova kandidatura. On smatra da Marfi, kao "mentor Trojke iz penzije", pokušava da spasi propali politički projekat koji je sam instalirao i skrene pažnju sa katastrofalnog stanja i institucionalne krize u zemlji.

Izetbegović je optužio Marfija za trenutni haos, navodeći da je njegova politika pritisaka, ucjena i etiketiranja SDA oslabila probosanski blok i dala vjetar u leđa separatističkim politikama.

Predsjednik SDA se posebno osvrnuo na to što on u svojim optužbama koristi formulaciju "možda", ocjenjujući da ozbiljni ljudi ne grade politiku na nagađanjima, već na dokazima, i da upotreba takvih riječi predstavlja običan trač.

U oštrom tonu, Izetbegović je dodao da bi se tom istom logikom moglo spekulisati da je "možda" Marfi radio pod uticajem različitih lobističkih i interesnih centara koji su željeli obračun sa SDA, poput onih koji se spominju u Sky aplikaciji.