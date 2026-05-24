logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izetbegović odgovorio Marfiju: Optužio ga da laže i pozvao da objavi dokaze za svoje tvrdnje

Izetbegović odgovorio Marfiju: Optužio ga da laže i pozvao da objavi dokaze za svoje tvrdnje

Autor Haris Krhalić
0

Bakir Izetbegović oštro je demantovao tvrdnje bivšeg američkog ambasadora Majkla Marfija o podjeli BiH.

bakir izetbegović Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović oštro je reagovao na izjave bivšeg američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija, nazivajući njegove tvrdnje o navodnom pristajanju na podjelu Bosne i Hercegovine potpunom izmišljotinom i neuvjerljivom laži. Izetbegović kategorički tvrdi da nikada, ni sa predstavnicima američke administracije niti sa bilo kojim drugim stranim diplomatama, nije vodio razgovore o cijepanju države, niti je iko ikada tako nešto spomenuo ili predložio.

Prema njegovim riječima, jedina tema ustavnih pregovora u tom periodu (2021–2022) bio je Izborni zakon BiH i zahtjevi HDZ-a BiH. Izetbegović podvlači da je te zahtjeve odbio upravo zato što bi oni produbili etničke podjele i učvrstili diskriminaciju, napominjući da za to postoje brojni svjedoci, uključujući i učesnike pregovora u Neumu.

Lider SDA je pozvao Marfija da ponudi konkretne dokaze za svoje navode, s obzirom na to da su svi zvanični sastanci bili detaljno bilježeni.

"Neka pokaže zapisnik, službenu zabilješku, snimak ili bilo koji dokument koji potvrđuje ono što je izrekao. Ako dokaza ili svjedoka nema, a neće ih biti, onda je riječ o svjesnoj laži bivšeg diplomate koji pokušava naknadno opravdati vlastite promašaje u Bosni i Hercegovini", poručio je Izetbegović.

Izetbegović podsjeća da ovo nije prvi put da Marfi iznosi teške optužbe bez pokrića na račun SDA. On je naveo ranije ambasadorove tvrdnje da se stranka finansira novcem kriminalaca, kao i da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OSA), po nalogu SDA, preko BH Telekoma prisluškivala političke suparnike.

Tu priču su, kako dodaje, u to vrijeme ponavljali i kadrovi Trojke, da bi je kasnije zvanično demantovali upravo ljudi koje je ta ista Trojka postavila na čelo BH Telekoma.

Zašto se Marfi "sjetio" priče od prije pet godina baš sada?

Za lidera SDA je posebno zanimljiv trenutak u kojem Marfi iznosi ove tvrdnje – odmah nakon što je ozvaničena Izetbegovićeva nova kandidatura. On smatra da Marfi, kao "mentor Trojke iz penzije", pokušava da spasi propali politički projekat koji je sam instalirao i skrene pažnju sa katastrofalnog stanja i institucionalne krize u zemlji.

Izetbegović je optužio Marfija za trenutni haos, navodeći da je njegova politika pritisaka, ucjena i etiketiranja SDA oslabila probosanski blok i dala vjetar u leđa separatističkim politikama.

Predsjednik SDA se posebno osvrnuo na to što on u svojim optužbama koristi formulaciju "možda", ocjenjujući da ozbiljni ljudi ne grade politiku na nagađanjima, već na dokazima, i da upotreba takvih riječi predstavlja običan trač.

U oštrom tonu, Izetbegović je dodao da bi se tom istom logikom moglo spekulisati da je "možda" Marfi radio pod uticajem različitih lobističkih i interesnih centara koji su željeli obračun sa SDA, poput onih koji se spominju u Sky aplikaciji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bakir Izetbegović Majkl Marfi SDA

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ