Trka za Predsjedništvo BiH: Hoće li SDA do kraja sedmice potvrditi kandidaturu Bakira Izetbegovića?

SDA bi do kraja sedmice mogla potvrditi kandidaturu Bakira Izetbegovića za Predsjedništvo BiH.

Stranka demokratske akcije (SDA) trebala bi do kraja sedmice zvanično objaviti ime svog kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema svim trenutnim pokazateljima i masovnoj podršci kantonalnih odbora, to će po svemu sudeći ponovo biti lider stranke Bakir Izetbegović.

Iako su se nakon izbornog poraza 2022. godine pominjala druga imena, dobri rezultati SDA na izborima 2024. godine dali su Izetbegoviću novi politički zamah koji sada koristi kao argument za povratak na veliku scenu.

Bećirović sa podrškom 14 stranaka

Njegov glavni rival, aktuelni član Predsjedništva Denis Bećirović (SDP), u ovu kampanju ulazi sa pozicije vlasti. Bećirović nastoji zadržati imidž zajedničkog kandidata širokog političkog fronta. Dok ga je na prethodnim izborima podržalo 11 stranaka, ovaj put iza njega stoji njih 14.

Podsjetimo, Bećirović je 2022. godine osvojio više od 330.000 glasova, dok je Izetbegović ostao na 214.000.

Ono što ove izbore čini neizvjesnijim u odnosu na prethodne jeste kandidatura Semira Efendića (SBiH). Njegov ulazak u utrku predstavlja ozbiljan izazov za oba tabora. Efendić bi mogao privući tradicionalne glasače SDA koji su nezadovoljni rukovodstvom i traže modernije lice do se očekuje se da će uzeti dio glasova i od bloka oko SDP-a, ciljajući na birače koji su razočarani potezima aktuelne vlasti.

