Izetbegović o dolasku Trampa Mlađeg: To je scenario na koji sam upozoravao, bilo bi dobro da je došao i u Sarajevo

Stranka demokratske akcije danas je održala sjednicu na kojoj su donijeli 11 zaključaka, a nakon nje se obratio lider ove stranke Bakir Izetbegović koji je govorio o dolasku Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku, ali i sudskom procesu njegove supruge Sebije Izetbegović.

On je, između ostalog, pozdravio angažman američke administracije za pronalazak investicija Južne interkonekcije, ali je uime SDA dao i primjedbe o istoimenom zakonu te ugovoru s budućim investitorima.

"Važno je da se čvorovi raspetljaju", istakao je on.

On je komentarisao i rješenje Opštinskog suda u Sarajevu koji se juče proglasio nenadležnim po tužbi Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu u slučaju oduzimanja njenih akademskih titula.

"Sud se proglasio nevažećim kada je trebalo donijeti presudu. Sudija je napravio troškove za državu od 23.000 KM i prebacio troškove na nju, to se nije desilo u istoriji BiH", rekao je Izetbegović i dodao da je indikativno da je to rješenje doneseno isti dan kada je potvrđena i optužnica protiv Muhameda Ajanovića, dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Komentarisao je i dolazak sina američkog predsjednika Donalda Trampa u Banjaluku, a napomenuo je kako je upozoravao da će se u tom gradu desiti neke opasne stvari.

Na pitanje da li je upozoravao na ovaj scenario, odgovorio je potvrdno te dodao da su predstavnici vlasti bili u Americi, dok je on znao da će se ovo danas desiti, kao i niz ljudi.

"Jako mnogo je toga što se prave da znaju, a imaju iluziju da vladaju. Karta BiH je na stolu bez njih", smatra lider SDA.

Izetbegović je još poručio: "Navodno je došao kao privatni biznismen, bilo bi dobro da je došao u Sarajevo kao što bi bilo dobro da je došao i predsjednik Jevrejske zajednice".

Poručio je da su plaćeni lobisti omogućili takav scenario, a da je to isto lobiranje omogućeno novcem poreskih obveznika.

"Plaćaju to i Bošnjaci i Hrvati, mi faktički učestvujemo u lobiranju Dodika", zaključio je lider SDA.

