Dvije tragedije u dva dana: Još jedan radnik izgubio život u Živinicama

Na području Živinica danas se dogodila nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao radnik prilikom pada sa objekta u izgradnji.

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Policijskoj stanici Živinice danas je oko 10:20 sati prijavljeno da je jedna osoba pala sa visine, sa objekta u izgradnji.

"Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Živinice, navodi iz prijave su potvrđeni, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice je na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu", kazala je portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodit će uviđajem, a uviđaj će izvršiti istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu, kao i stručno lice, objavio je Klix.ba.

"Sve dalje radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se desio prijavljeni događaj, poduzimat će se prema uputama dežurnog tužioca", dodala je Sprečić.

Podsjećamo i juče se u Živinicama dogodila nesreća na radu, u kojoj je jedan radnik smrtno stradao.

(Mondo)