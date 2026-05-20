Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Incident na gradilištu u Kotoru: Radnika jedva spasili nakon obrušavanja zemlje

Autor Dušan Volaš
Prava drama odigrala se jutros na gradilištu u kotorskom naselju Donja Sutvara, kada je nakon obrušavanja iskopa jedan radnik ostao zatrpan. Vatrogasci-spasioci uspjeli su da ga izvuku poslije teške akcije, uprkos konstantnom obrušavanju zemlje.

Prava drama odigrala se tokom dana na jednom gradilištu u kotorskom naselju Donja Sutvara. Došlo je do obrušavanja iskopa, a jedan radnik ostao je zatrpan. Na lice mjesta odmah su došli pripadnici Službe zaštite i spašavanja.

"Sve se dogodilo jutros oko 9 sati. Na intervenciju je upućeno pet vatrogasaca spasilaca, a prilikom dolaska na teren uočeno je da je lice zatrpano do pola. Veliku opasnost tokom akcije predstavljalo je konstantno obrušavanje zidova iskopa. Nakon teške akcije zatrpani radnik je izvučen, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja u Kotoru.

Radnik je, kako se saznaje, zadobio teške povrede u vidu preloma donjih ekstremiteta.

Vatrogascima-spasiocima u ovoj teškoj akciji pomogli su sve osobe koje su se našle na gradilištu.

