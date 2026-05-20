Sud presudio u korist Grada Banjaluka: Poništeno rješenje Ministarstva u slučaju "Sokolskog doma"

Autor N.D.
Okružni sud u Banjaluci presudio je u korist Grada Banjaluka i poništio rješenje Ministarstvo trgovine i turizma RS u predmetu inspekcijskog nadzora nad Udruženje građana Sokolsko društvo, čime je potvrđeno da je gradska inspekcija postupala zakonito.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Presudom od 15. maja ove godine Sud je uvažio tužbu Grada Banjaluka i poništio akt Ministarstva kojim je ranije bilo ukinuto rješenje gradske inspekcije.

Riječ je o postupku koji je prošle godine sprovelo Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Banjaluka, nakon što su utvrđene nepravilnosti u poslovanju Udruženja „Sokolsko društvo“ u objektu Sokolski dom.

Gradskom inspekcijom tada je utvrđeno da Udruženje, putem neregistrovanog subjekta „Teretana Sokolski dom“, pruža i naplaćuje komercijalne usluge korištenja teretane bez prethodne registracije kod nadležnog organa. Zbog toga je doneseno rješenje o privremenoj zabrani obavljanja te djelatnosti.

Međutim, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske naknadno je poništilo rješenje gradskog inspektora, da bi sada Okružni sud poništio odluku Ministarstva i praktično vratio na snagu prvobitno rješenje gradske inspekcije.

U presudi se navodi da je pravilno utvrđeno kako Udruženje obavlja djelatnost za koju nije registrovano, te da, uprkos upozorenjima i savjetima nadležnih organa, nije izvršilo potrebnu registraciju.

Sud je, takođe, odbio zahtjev Udruženja „Sokolsko društvo“ za nadoknadu troškova upravnog spora.

Iz Grada Banjaluka poručuju da je ovom presudom potvrđeno da je gradska inspekcija postupala u skladu sa zakonom i u okviru svojih nadležnosti.

