Postavljena ograda oko Sokolskog doma u Banjaluci, ulaz onemogućen (FOTO)

Zaštitna ograda postavljena je jutros oko banjalučkog Sokolskog doma, čime je onemogućen ulaz u ovaj objekat.

Ovaj potez predstavlja novu epizodu u višegodišnjem sporu između Sokolskog društva i Grada Banjaluka oko vlasništva nad Domom.

Iz Gradske uprave poručuju da su sudskim putem dokazali da je objekat vlasništvo Grada, te da u njemu planiraju osnivanje Sportske gimnazije. Sa druge strane, iz Sokolskog društva tvrde da ne postoji nalog za izvršenje sudske presude, zbog čega odbijaju da napuste prostorije.

Predstavnici Gradske uprave više puta su pokušali da uđu u objekat, ali bez uspjeha. Prošle sedmice ispred Doma došlo je do oštrog verbalnog sukoba između gradonačelnika Draška Stanivukovića i starješine Sokolskog društva Nebojše Rodića.

Juče je gradski menadžer Mirna Savić Banjac, u pratnji saradnika, ipak ušla u prostorije, a sa njom i Rodić. Na licu mjesta nalazili su se i pripadnici MUP-a, predstavnici Gradske uprave i obezbjeđenje. Nakon obilaska, Savić Banjac nije davala izjave za medije.

