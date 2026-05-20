logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Granična policija BiH: Oduzeta 64 inostrana dokumenta

Granična policija BiH: Oduzeta 64 inostrana dokumenta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Pripadnici Granične policije BiH privremeno su oduzeli 64 inostrana dokumenta (pasoše, boravišne dozvole, diplome).

oduzeti strani pasoši Izvor: Granična policija BiH

Pripadnici Granične policije BiH privremeno su oduzeli 64 dokumenta – inostrane putne isprave, sertifikate, boravišne dozvole i druge dokumente, kojima se uređuje socijalni status lica za koje postoji indicija da se radi o krijumčarenim licima, odnosno licima koja u zemljama EU borave ilegalno.

"Radi se o sedam putnih isprava Indije, sedam Pakistana, pet Bangladeša, dvije putne isprave Nepala, sedam boravišnih dozvola Kipra, ličnoj karti Pakistana, vozačkoj dozvoli Indije, te 32 ostala dokumenta - diplome, sertifikati, svjedočanstva, preporuke", saopšteno je iz Granične policije BiH.

U vezu s ovim događajem dovode se državljanin Pakistana i državljanka BiH koji su ispitani u svojstvu osumnjičenih za krivično djelo krijumčarenje lica i protiv njih će biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

U saopštenju se navodi da Granična policija BiH nastavlja da ulaže svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu granice BiH i odlučna je da preduzme sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Granična policija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ