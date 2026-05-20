Granična policija BiH: Oduzeta 64 inostrana dokumenta

Pripadnici Granične policije BiH privremeno su oduzeli 64 dokumenta – inostrane putne isprave, sertifikate, boravišne dozvole i druge dokumente, kojima se uređuje socijalni status lica za koje postoji indicija da se radi o krijumčarenim licima, odnosno licima koja u zemljama EU borave ilegalno.

"Radi se o sedam putnih isprava Indije, sedam Pakistana, pet Bangladeša, dvije putne isprave Nepala, sedam boravišnih dozvola Kipra, ličnoj karti Pakistana, vozačkoj dozvoli Indije, te 32 ostala dokumenta - diplome, sertifikati, svjedočanstva, preporuke", saopšteno je iz Granične policije BiH.

U vezu s ovim događajem dovode se državljanin Pakistana i državljanka BiH koji su ispitani u svojstvu osumnjičenih za krivično djelo krijumčarenje lica i protiv njih će biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

U saopštenju se navodi da Granična policija BiH nastavlja da ulaže svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu granice BiH i odlučna je da preduzme sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona.