Granična policija uhapsila dvije osobe: Kinezi uhvaćeni u krijumčarenju sunarodnika preko granice

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Granična policija BiH uhapsila je dvoje državljana Kine koji su otkriveni u graničnom pojasu na području Posušja u krijumčarenju trojice kineskih državljana.

Kod Posušja uhapšeni državljani Kine zbog krijumčarenja migranata Izvor: MONDO/ Dragana Božić

Krijumčarenje je otkriveno u subotu, 9. maja, prilikom patroliranja i nadzora granice pripadnika Granične policije BiH i pripadnika Stanice granične policije Imotski MUP-a Hrvatske, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Strani državljani krijumčareni su u automobilu "folksvagen turan", registarskih oznaka BiH.

Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičeni državljani Kine predati su postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.

Istovremeno su oduzeti vozilo, mobilni telefoni, novac i drugi dokazni materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Pripadnici Granične policije BiH nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.

