Smračilo se nebo iznad Hrvatske: Temperatura u naglom padu, udarilo jako nevrijeme sa gradom (Video)

Nevrijeme je zahvatilo Hrvatsku, donoseći obilne pljuskove i grad, uz nagli pad temperature. Na snazi je narandžasti alarm zbog opasnog vremena.

Kako je i najavljeno, nevrijeme je danas poslije podne zahvatilo i Hrvatsku. Prvi na udaru bili su Međimurje i Zagorje, gdje je padao grad.

Oko 17 časova kiša praćena grmljavinom i jakim vetrom stigla je i do Zagreba. U Zagorju i Međimurju temperatura je za samo sat vremena pala za oko 10 stepeni - sa približno 28 na 18 stepeni. Sličan pad zabilježen je i u Zagrebu, gde je temperatura u istom periodu pala sa 28 na 19 stepeni.

U Čakovcu je padala i tuča.

Video: Martina Hajec — Neverin (@neverinhr) May 31, 2026

Prema izvještajima lokalnih medija, najjače nevrijeme u Hrvatskom zagorju pogodilo je područje od Miljane prema Humu na Sutli. U Međimurju je zabilježeno nevrijeme praćeno grmljavinom sa obilnom kišom i gradom na više lokacija, dok su jaki vjetrovi i obilne padavine zahvatili veći dio županije.

U Zagrebu se nevrijeme razvilo u kratkom vremenu - nebo se u nekoliko minuta potpuno zamračilo, nakon čega je usljedio jak pljusak sa grmljavinom i pojačanim vjetrom.

Na snazi narandžasti alarm

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Međimursku županiju zbog opasnog vremena. Izvještaji navode jake grmljavinske pljuskove i pojavu grada, dok je nevrijeme istovremeno pogodilo i Zagorje. Portal Zagorje.com navodi da je najjači udar zabilježen na potezu od Miljane prema Humu na Sutli.

Snažno nevrijeme zahvatilo je i delove Slovenije i kreće se ka jugoistoku, zbog čega su u pripravnosti i službe u Hrvatskoj.

Jake oluje sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vjetrom trenutno pogađaju područje između središnje i istočne Slovenije, kao i sjeveroistok zemlje. Grad je već zabilježen na području Pohorja i Vuzenice. Slovenačka Agencija za životnu sredinu izdala je narandžasto upozorenje za severoistok zemlje, dok je za ostatak Slovenije na snazi žuti alarm.

Vidi opis Smračilo se nebo iznad Hrvatske: Temperatura u naglom padu, udarilo jako nevrijeme sa gradom (Video)

Meteorolozi navode da su najpovoljniji uslovi za razvoj oluja na sjeveroistoku, iznad austrijske Štajerske, odakle bi se jače oluje mogle kretati ka slovenačkoj Štajerskoj i Prekmurju. Na primorju se nepogode očekuju tokom noći, zbog čega je i dalje na snazi narandžasto upozorenje.

Situaciju potvrđuju i mjerenja - automatska stanica na aerodromu Leče zabilježila je udar zapadnog vjetra od 75 km/h. Portal Neurje.si upozorava na mogućnost formiranja večernje olujne linije iznad Austrije, koja bi se zatim proširila na sjeveroistok Slovenije i mogla donijeti jak vetar koji ruši drveće i oštećuje krovove.