logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Smračilo se nebo iznad Hrvatske: Temperatura u naglom padu, udarilo jako nevrijeme sa gradom (Video)

Smračilo se nebo iznad Hrvatske: Temperatura u naglom padu, udarilo jako nevrijeme sa gradom (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Nevrijeme je zahvatilo Hrvatsku, donoseći obilne pljuskove i grad, uz nagli pad temperature. Na snazi je narandžasti alarm zbog opasnog vremena.

Nevrijeme u Hrvatskoj izdato upozorenje Izvor: Serhii Milekhin/Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović/vreme i radar / screenshot

Kako je i najavljeno, nevrijeme je danas poslije podne zahvatilo i Hrvatsku. Prvi na udaru bili su Međimurje i Zagorje, gdje je padao grad.

Oko 17 časova kiša praćena grmljavinom i jakim vetrom stigla je i do Zagreba. U Zagorju i Međimurju temperatura je za samo sat vremena pala za oko 10 stepeni - sa približno 28 na 18 stepeni. Sličan pad zabilježen je i u Zagrebu, gde je temperatura u istom periodu pala sa 28 na 19 stepeni.

Prema izvještajima lokalnih medija, najjače nevrijeme u Hrvatskom zagorju pogodilo je područje od Miljane prema Humu na Sutli. U Međimurju je zabilježeno nevrijeme praćeno grmljavinom sa obilnom kišom i gradom na više lokacija, dok su jaki vjetrovi i obilne padavine zahvatili veći dio županije.

U Zagrebu se nevrijeme razvilo u kratkom vremenu - nebo se u nekoliko minuta potpuno zamračilo, nakon čega je usljedio jak pljusak sa grmljavinom i pojačanim vjetrom.

Na snazi narandžasti alarm

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Međimursku županiju zbog opasnog vremena. Izvještaji navode jake grmljavinske pljuskove i pojavu grada, dok je nevrijeme istovremeno pogodilo i Zagorje. Portal Zagorje.com navodi da je najjači udar zabilježen na potezu od Miljane prema Humu na Sutli.

Snažno nevrijeme zahvatilo je i delove Slovenije i kreće se ka jugoistoku, zbog čega su u pripravnosti i službe u Hrvatskoj.

Jake oluje sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vjetrom trenutno pogađaju područje između središnje i istočne Slovenije, kao i sjeveroistok zemlje. Grad je već zabilježen na području Pohorja i Vuzenice. Slovenačka Agencija za životnu sredinu izdala je narandžasto upozorenje za severoistok zemlje, dok je za ostatak Slovenije na snazi žuti alarm.

Meteorolozi navode da su najpovoljniji uslovi za razvoj oluja na sjeveroistoku, iznad austrijske Štajerske, odakle bi se jače oluje mogle kretati ka slovenačkoj Štajerskoj i Prekmurju. Na primorju se nepogode očekuju tokom noći, zbog čega je i dalje na snazi narandžasto upozorenje.

Situaciju potvrđuju i mjerenja - automatska stanica na aerodromu Leče zabilježila je udar zapadnog vjetra od 75 km/h. Portal Neurje.si upozorava na mogućnost formiranja večernje olujne linije iznad Austrije, koja bi se zatim proširila na sjeveroistok Slovenije i mogla donijeti jak vetar koji ruši drveće i oštećuje krovove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ